Covid-19 : Le Pays Basque reste très préservé

Les tests dans l'entourage des jumeaux positifs au Covid 19 à Anglet débutent ce jeudi. Vingt-trois personnes vont à leur tour être dépistées. La semaine dernière, c'est un collège en Béarn qui a fermé suite à un cas mais tous les autres tests ensuite se sont dévélés négatifs.

A deux jours des grandes vacances, l'ARS, l'agence régionale de santé dressait un bilan de ces semaines écoulées et donnait quelques consignes et conseils avant de partir en vacances. Premier constat, le Coronavirus est bien présent au pays basque et dans les Pyrénées Atlantiques.

Le virus circule mais faiblement

Mais les Pyrénées-Atlantiques restent moins touchés que l’ensemble de la Région Nouvelle Aquitaine dont le taux d’incidence est lui-même en dessous de la moyenne nationale ; 0.6 cas pour 100.000 habitants. Depuis le 17 mai, il y a eu 77 personnes positives au covid 19 dans les PA explique l'ARS, qui se félicite par ailleurs qu'à ce jour personne ne soit en réanimation ni même hospitalisée dans le département.

Du monde encore sur les plages de la côte basque (ici à Anglet). © Radio France - Valérie Menut

L’agence Régionale de Santé poursuit malgré tout les dépistages ; 9.700 tests effectés en deux mois. Des campagnes plus massives ont été menées, notament dans l'Est du Béarn. Il s'agissait à chaque fois, de campagne sur la base du volontariat. A Chaque fois, beaucoup de personne se sont présentées et à chaque fois, tous les tests étaient négatifs

La grosse question de l'été et de l'afflux de touristes

A deux jours des grandes vacances d'été, le Pays Basque s'attend à accueillir beaucoup de monde. A quoi faut-il s'attendre ? Bien malin celui qui peut y répondre. " On se prépare à l’imprévisible", résume l’ARS. Ca veut dire que toutes les instances de veille sont maintenues : les urgences, SOS Médecin, les Labos. Tout l’été seront martelés les gestes barrières et le rappel des distances sociales parce que, si l’eau, à ce jour, ne semble pas être vecteur du virus, le sable peut l’être en revanche.

Les autorités envisagent en outre de coupler campagne de prévention sur les risques solaires et sur le Covid-19. Il est envsagé aussi des dépistages massifs et volontaires dans des campings, des gîtes ou des plages, mais il ne faut surtout pas que ca ne soit pas anxiogène. Les vacances doivent rester des vacances. Tous les contacts avec les différents protagonistes ne sont pas encore pris.

L’Agence Régioale de Santé préconise enfin de ne pas utiliser cet été de ne pas être à plusieurs devant un même ventilateur et de privilégier les brumisateurs descendants (l’eau va du haut vers le bas).