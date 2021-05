Covid-19 : le PEPSI d'Issoudun devient le nouveau centre de vaccination à partir de ce lundi

Le palais des expositions et des sports d'Issoudun, plus communément appelé le PEPSI, accueille à compter de ce lundi 3 mai, le nouveau centre de vaccination. L'objectif est d'accueillir d'avantage de candidats à la vaccination.

Devant la montée en puissance de la vaccination en France et notamment dans le Berry, la ville d'Issoudun et le centre Hospitalier ont décidé d'unir leurs efforts, comme cela se fait depuis plus d'un an, pour accueillir dans des conditions optimales ceux qui désirent se faire vacciner. L'objectif prioritaire, c'est de recevoir les publics et les professionnels impliqués dans le fonctionnement du centre, dans des locaux plus adaptés et sécurisés.

Marc Kugelstadt (Directeur de l'hôpital d'Issoudun) : Ici au PEPSI il y à une marche en avant personne ne se croise jamais."

Marc Kugelstadt est le directeur du centre hospitalier d'Issoudun © Radio France - Sylvain ROGIE

C'est une belle association avec la ville d'Issoudun souligne Marc Kugelstadt, le directeur du centre hospitalier d'Issoudun : "Nous avons ouvert le centre de vaccination dans l'hôpital il y a quelques mois, un peu dans l’urgence, il faut bien l'avouer. Alors devant la montée en puissance de la vaccination, nos locaux n'étaient plus adaptés. Ici, nouscallons pouvoir augmenter nos lignes de vaccination, sachant qu'une ligne, c'est 40 à 50 personnes par jour. La grande différence, c'est l'espace. En terme de sécurité ici, vous avez une marche en avant dans la vaccination, personne ne se croise jamais."

Une nouvelle ligne de vaccination sera ouverte, il y en aura cinq au lieu de quatre à l'hôpital avec beaucoup d'espace pour les patients et les professionnels.

André Laignel est le Maire d'Issoudun et le président du conseil d'administration de l'hôpital © Radio France - Sylvain ROGIE

André Laignel (Maire d'Issoudun) : "Nous sommes à 800 injections par semaine à l'hôpital, nous allons pouvoir passer ici au PEPSI à 50% de plus soit 1200."

Ce lieu va pouvoir accueillir en fonction des vaccins mis à disposition beaucoup plus de monde : "En ce moment, nous sommes au maximum de ce qui peut être fait au centre hospitalier d'Issoudun, c'est à dire autour de 800 injections par semaine à l'hôpital. Nous allons passer ici au PEPSI à 50% de plus, soit 1200 injections, si bien entendu les engagements de l'état de fournir les doses sont honorés" indique André Laignel, le Maire d'Issoudun qui est aussi le président du conseil d'administration du centre hospitalier. Ce centre de vaccination XXL sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00. Il devrait accueillir aussi les personnes actives qui ne peuvent pas se faire vacciner du lundi au vendredi, un créneau leur sera réservé le samedi