COVID-19 : le pic de l'épidémie attendu en fin de semaine

La France a dépassé hier la barre des 3.000 décès dans les hôpitaux à cause du coronavirus. Ce nouveau bilan fait état de 418 décès en 24 heures et de 4.376 nouveaux cas au moins. La vague est "très haute", note Olivier Milleran, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris, l'hôpital qui reçoit le plus de malades du COVID-19 dans le pays. "On est tout près d'être submergés" dit-il.

Désormais, les médecins espèrent que le pic de l'épidémie est proche. Il est "plutôt prévu pour la fin de semaine en région parisienne", selon Stéphane Gaudry, professeur de médecine à l'hôpital de Bobigny. Le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale des hôpitaux de Paris va dans le même sens pour la région la plus touchée par l'épidémie. Pour l'ensemble du territoire, le Premier ministre Edouard Philippe table aussi sur un pic d'ici ce weekend.

Prévoir le pic n'est pas facile

Dans Libération de ce mardi, le directeur général de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, l'APHP, le reconnaît :

Je ne sais pas quand le pic arrivera. Ce moment où l'on verrait baisser jour après jour le nombre de patients dans les services de réanimation n'est pas encore venu. Là il augmente encore.

Dans le Grand Est, Jean Rottner, le président de la région, se dit "incapable" de dire quand le pic aura lieu : "Les données sont encore un peu hasardeuses compte tenu de l’importance du phénomène", dit-il à France Bleu.

Prédire la date précise du pic, ou du moins le laps de temps n'est pas facile. Le 20 mars, le numéro 2 de la Santé, le professeur Jérôme Salomon annonçait le pic pour le weekend du 28-29 mars. Or, l'épidémie s'est accélérée depuis.

Les autorités espèrent que le confinement va commencer à produire des résultats

Selon une étude du CNRS, relayée par nos confrères de France Culture, il faut que la vitesse de transmission du virus baisse. Aujourd'hui, un malade du COVID-19 contaminerait encore 1,5 personne en moyenne en France. Cette moyenne était à 2,5 avant le confinement. Et si ce chiffre tombe en dessous de 1, l'épidémie reculera affirment les chercheurs.

Le confinement est l'espoir des autorités. Elles espèrent qu'il va enfin produire des effets sur la courbe des contaminations. On rentre dans la troisième semaine et c'est le délai nécessaire pour observer des résultats tangibles sur l'épidémie selon les spécialistes. A titre de comparaison, le pic épidémique à Wuhan, en Chine, a été atteint dix à quinze jours après le déclenchement du confinement total.