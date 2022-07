Covid-19 : "Le pic de la 7e vague est passé", sauf "à l'hôpital", indique le président du Conseil scientifique

"L'épidémie n'est pas finie", a déclaré ce vendredi sur franceinfo, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Mais "le pic de la septième vague est passé en terme de contaminations", a-t-il précisé. Le président du Conseil scientifique, qui disparaitra dans quelques jours, plaide désormais pour la création d'un "Conseil de la science" pour "améliorer les relations entre scientifiques et autorités françaises".

Une situation toujours instable à l'hôpital

Si le pic de la septième vague est passé, "il y a toujours un décalage d'environ une quinzaine de jours entre contaminations et hospitalisations", précise tout de même Jean-François Delfraissy. "Nous allons donc continuer à avoir un impact important au niveau hospitalier. Nous avons les outils pour faire face. Il peut y avoir un moment de tension important dans certaines zones françaises puisqu'il y a des mouvements de population importants avec les vacances, par exemple sur la côte, sur le Languedoc, sur le Sud-ouest." Un afflux qui pourra créer des tensions début août, prévient le scientifique.

Si la situation s'améliore, c'est aussi car "nous avons affaire au variant Omicron, depuis fin décembre, et à ces petits cousins que sont B1, BA2, BA4, BA5, qui sont très transmissibles" mais qui ne sont pas sévères. "Ça montre que ce virus continue à évoluer et que l'épidémie n'est pas finie. Mais [...] tout s'effondre si nous avons affaire à un virus qui est sévère." Ce n'est pas le cas actuellement, se félicite Jean-François Delfraissy.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré tout, il ne faut relâcher la vigilance insiste le président du Conseil scientifique. "Nous avons les vaccins et la vaccination est le cœur de la guerre contre ce virus". Cette semaine d'ailleurs, le gouvernement a élargi la seconde dose de rappel du vaccin aux femmes enceintes, aux personnes à risque et à leur entourage.

Le Conseil scientifique s'arrêtera le 31 juillet après quasiment deux ans et demi d'activité

Il s'agit là surement des dernières recommandations du Conseil scientifique né à la mi-mars 2020 sur demande d'Emmanuel Macron, puisqu'il tirera sa révérence le 31 juillet. Il va être remplacé par un nouveau comité que le gouvernement est en train de mettre en place, annonce Jean-François Delfraissy. "Ce comité sera plus vaste et aura à traiter de l'ensemble des crises sanitaires, notamment dans le domaine des maladies infectieuses mais aussi peut-être, dans l'environnement." D'après le scientifique, "un certain nombre de membres du Conseil" actuel y siègeront également.

"Et puis, nous sollicitons aussi la création d'un objet nouveau pour la France, qui est le Conseil de la science", conclut Jean-François Delfraissy. "Parce qu'on s'est aperçu, à l'occasion de cette crise, que les interactions entre les scientifiques de très haut niveau et les autorités françaises pouvaient encore être améliorées."