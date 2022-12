Covid-19 : le pic de la 9e vague est-il déjà passé en Nouvelle-Aquitaine ?

Le pic de la neuvième vague de Covid a-t-il été passé en Nouvelle-Aquitaine ? A l'heure des fêtes où les familles se retrouvent autour du sapin de Noël et les amis sous les boules de gui, où en est-on ce vendredi 23 décembre 2022 ? France Bleu a posé la question à Laurent Filleul, épidémiologiste à Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine. Et sa réponse est catégorique : non, c'est trop tôt pour l'affirmer.

"La situation épidémique se stabilise actuellement", explique-t-il. "Nous ne pourrons dire que le pic a été atteint lorsque la décroissance des indicateurs sera observé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui." L'épidémiologiste va même plus loin, récusant le terme même de "neuvième vague" : "Je pense qu’il ne faut plus parler de vague. Depuis 2020, le virus circule, il y a des accélérations de cette circulation, des ralentissements, mais il est toujours présent avec des taux d’incidences qui ne sont jamais descendus en dessous de 150 pour 100 000 habitants. Alors qu’au début de l'épidémie, un taux d’incidence de 50 pour 100 000 (NDLR : le seuil d'alerte) inquiétait tout le monde."

Des taux d'incidence en baisse dans la région, sauf en Haute-Vienne

Les taux d'incidence se stabilisent effectivement dans la région mais restent élevés : 667 cas pour 100.000 habitants (avec la Haute-Vienne qui présente un taux de 870). Le taux de positivité (le pourcentage de personnes dont le test revient positif) est en légère baisse, à 33%. Dans son bulletin hebdomadaire publié ce vendredi, Santé Publique France note : "La circulation du SARS-CoV-2 est relativement stable dans la région. Le taux de reproduction estimé à partir des données de dépistage est désormais significativement inférieur à 1." Un taux de reproduction qui, s'il est inférieur à 1, signifie qu'une personne positive contamine en moyenne moins d'une autre personne, ce qui est plutôt bon signe.

Des hospitalisations toujours en hausse

Mais les nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la deuxième semaine consécutive. "Cette hausse concerne principalement les adultes de 60-79 ans" précise Santé Publique France. "Les personnes de 60 ans et plus représentent toujours la majorité de ces nouvelles hospitalisations (près de 83 % en secteur conventionnel et environ 80 % en soins critiques)." Plus de 2.000 patients Covid étaient enregistrés dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine le 22 décembre, dont 144 en réanimation.

