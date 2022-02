Covid-19 : "Le pire est derrière nous et nous avons fait le plus dur", déclare Olivier Véran

"Le pire est derrière nous et nous avons fait le plus dur dans cette vague", a déclaré ce mercredi, sur BFMTV, le ministre de la Santé Olivier Véran, à propos de la cinquième vague du Covid-19 en France. "À l'échelle du pays, nous avons dépassé le pic de contaminations", a-t-il ajouté. "De la même manière, nous arrivons au pic d'hospitalisations et nous avons passé le pic en réanimation depuis une dizaine de jours". Olivier Véran qui juge également "probable" la fin du pass vaccinal avant juillet "vu la dynamique actuelle".

"Au moins un Français sur deux" a eu le Covid-19 depuis le début de l'épidémie

Par ailleurs, le ministre a affirmé qu'un tiers des 32.700 patients actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid n'était pas là à cause du Covid mais pour un autre motif. Pour "un malade sur trois" comptabilisé dans les personnes hospitalisées, "son hospitalisation n'a rien à voir" avec le Covid, a-t-il déclaré. Selon Olivier Véran, "au moins un Français sur deux" a eu coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Concernant les contaminations par le variant Omicron, moins dangereux que le variant précédent mais infiniment plus contagieux, le ministre a évoqué un chiffre de 15 millions de personnes touchées.