Face à la montée de l'épidémie de Covid-19, l'agence régionale de santé de Bretagne a demandé ce mercredi matin à tous les directeurs d'hôpitaux et de cliniques de la région de déclencher leur plan blanc.

Covid-19 : Le plan blanc activé dans les hôpitaux et cliniques de Bretagne

Le plan blanc est déclenché en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Face à la dégradation de tous les indicateurs de l'épidémie de Covid-19, l'agence régionale de santé prend d'ores et déjà les devants et demande donc à tous les établissements de santé d'activer ce plan blanc. Il permet notamment de déprogrammer des interventions non urgentes mais aussi de réaffecter du personnel au sein des établissements voire d'en rappeler lorsque les renforts sont insuffisants. En cas de saturation des services, l'ARS précise qu'elle demandera d'établir "des opérations de collaborations entre les établissements, afin de répondre aux tensions à l’échelle intra régionale".

Une hausse des lits en réanimation

Ces mesures vont permettre d'augmenter le nombre de lits en réanimation. Six établissements privés et public ont obtenu des autorisations exceptionnelles pour augmenter leurs capacités. A ce jour, on compte 175 lits ouverts en réanimation en Bretagne contre 162 en temps normal. Selon l'Agence régionale de santé, " l'ensemble des lits en réanimation de la région Bretagne pourrait être doublée par rapport à la capacité initiale".

Solidarité inter-régionale

Ce déclenchement du plan blanc entre également dans le cadre de la solidarité entre régions. Après l'arrivée à Brest ce mardi de quatre patients covid venus de Nimes, quatre autres sont accueillis en Bretagne ce mercredi. Ils arrivent d'Avignon dans le Vaucluse où le service de réanimation est saturé.