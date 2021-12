Covid-19 : le plan blanc déclenché au centre hospitalier de Pau

La 5e vague de covid fait pression sur l'hôpital : le nombre de malades accueillis dans les services dédiés augmente de semaines en semaine depuis le milieu de l'automne, et de nombreux établissements ont activé leur plan blanc. C'est le cas du centre hospitalier de Pau, sous le coup d'une forte hausse du nombre de patients covid à gérer. Il réorganise ses services et son personnel pour faire face à l'afflux.

Bond du nombre de patients covid à l'hôpital

Depuis un peu plus de trois semaines, les soignants et services dédiés au covid sont très sollicités. Entre les journées du 6 et du 7 décembre, l'hôpital de Pau a par exemple connu un bond de dix patients de plus, ce qui a décidé les équipes dirigeants à déclencher le niveau 2 de plan blanc, pour libérer 13 lits covid de plus et ainsi passer de 18 places à 31 places pour accueillir les patients.

Pas de déprogrammation pour l'heure

En réanimation aussi la pression se fait sentir, avec parfois des journées où neuf patients sont en situation critique, un pic pour l'hôpital de Pau. "Nous ne sommes pas sous l'eau" explique Julien Mouret, directeur des affaires générales et des coopérations, _"mais la tension est manifeste_". Il indique que les services sont certes réorganisés, mais que "le centre hospitalier de Pau fait tout pour éviter la déprogrammation", qui n'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle.

L'hôpital de Pau est aussi en lien constant avec les autres établissements privés et publics du territoire de Béarn et Soule. Selon nos informations, les hôpitaux d'Orthez et d'Oloron n'ont quant à eux pas encore activé leur plan blanc.