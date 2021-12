Covid-19 : le plan blanc déclenché au CHRU de Tours

Après Lyon, Strasbourg ou Marseille, et face à la pression épidémique du Covid-19, le plan blanc est désormais déclenché au CHRU de Tours.

C'est l'Agence Régionale de Santé qui a pris la décision au regard de la forte circulation du virus. Le taux d'incidence est de 320 cas pour 100.000 habitants en Indre-et-Loire, contre à peine 100 cas à la mi-novembre. Avec un tel taux d'incidence, on est au-dessus de la 4e et 2e vague. On compte actuellement 35 personnes hospitalisées pour le Covid, et 30 patients en réanimation. Par ailleurs, depuis le 3 décembre dernier, 5 personnes sont décédées du Covid dans notre département.

Le plan blanc permet de reporter des opérations non-urgentes, de libérer des lits, et de mobiliser du personnel supplémentaire. Le dernier déclenchement du plan blanc au CHRU de Tours remonte au 10 mars 2021. Il avait entraîné la déprogrammation de 20% de l'activité médicale et chirurgicale.

Plus d'informations à suivre.