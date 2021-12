Covid-19 : le plan blanc déclenché au CHU de Lille

Alors que la situation sanitaire se dégrade dans la métropole lilloise, le plan blanc est déclenché au CHU de Lille. Cinquante personnes atteintes de Covid y sont actuellement hospitalisées, dont 26 en réanimation. L'établissement appelle à la responsabilité et à la vigilance.

Confronté à une activité soutenue, le CHU de Lille annonce qu'il déclenche un plan blanc à compter de ce vendredi 3 décembre. La mesure a été décidée après plusieurs débats en cellule de crise, pour faire face à l'augmentation des admissions de patients.

La conjonction de la reprise de l'épidémie et d'une activité non-covid soutenue

"Ce plan blanc concerne déjà plusieurs établissements de la métropole lilloise", explique Patrick Goldstein, patron du SAMU du Nord et chef des urgences au CHU de Lille. "C'est lié à une pression importante des activités non-covid, en médecine comme en réanimation. Et parallèlement, l'incidence du Covid augmente. On sait déjà qu'il y aura une hausse dans les quinze jours, trois semaines qui arrivent. Il faut donc se préparer à accueillir ces nouveaux patients."

Ce vendredi, 50 patients atteints du Covid sont hospitalisés dont 26 en réanimation et le flux augmente depuis plusieurs jours.

Des mesures spéciales d'organisation

A ce stade, le CHU ne décide pas de déprogrammer les opérations non-urgentes. Le plan blanc permet de réorganiser les services rapidement et de mobiliser les personnels nécessaires. Des recrutements externes sont en cours et le CHU fera aussi appel, si besoin, à des étudiants en santé et à des professionnels récemment retraités.

Un appel à la vigilance et la responsabilité

Le CHU lance également un appel à la vigilance et la responsabilité et souligne que la vaccination reste le seul moyen de sortir de l'épidémie. "Dans nos services de réanimation, il y a majoritairement des patients non-vaccinés. Il y a quelques patients qui n'ont pas eu le temps de recevoir la troisième dose, qui ont des immunosuppressions". Il n'y a donc aucune discussion possible selon Patrick Goldstein: "La vaccination met à l'abri des formes graves et de l'hospitalisation. C'est une très bonne chose pour les patients, mais aussi pour les personnels hospitaliers."

Le responsable des urgences le rappelle: il faut, plus que jamais, respecter les gestes essentiels comme le port du masque, alors que nous entrons dans la période hivernale et que nous passons plus de temps à l'intérieur.