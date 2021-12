Coronavirus : le plan blanc déclenché dans les hôpitaux de Saint-Malo, Dinan et Cancale

Deux semaines après le déclenchement du plan blanc au CHU de Rennes, c'est au tour du groupement hospitalier Rance Émeraude, qui regroupe les hôpitaux de Saint-Malo, Cancale (Ille-et-Vilaine) et Dinan (Côtes d'Armor), de passer le cap. Une décision prise ce mardi 30 novembre, qui se base sur "les indicateurs de suivi de l’épidémie Covid-19 sur notre territoire", explique la direction dans un communiqué. En Bretagne, le taux d'incidence au coronavirus dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants et la situation sanitaire se dégrade, alertait ce mardi l'Agence régionale de santé.

Pas de déprogrammations prévues

Ce plan blanc concerne l’ensemble des établissements du GH Rance Émeraude (Centres Hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale), "afin d’anticiper des tensions trop importantes et de pouvoir absorber les nouvelles hospitalisations à venir", écrit la direction. Il s'agit de se réorganiser en interne, en mobilisant "les capacités d’hospitalisation et des ressources humaines complémentaires". En d'autres termes, pouvoir absorber les arrivées de patients Covid à venir.

À l'heure actuelle, 22 patients malades du Covid-19 sont recensés dans ces trois établissements, pour quatre personnes en réanimation. "A ce stade, il n’est pas nécessaire de procéder à des déprogrammations d’hospitalisation ou de chirurgie", assure la direction de Rance Émeraude. Les centres hospitaliers alertent tout de même sur la nécessité de ne pas encombrer les urgences inutilement : "Il est rappelé que le bon réflexe avant de se rendre aux urgences, afin d’éviter l’engorgement de ces services, est de faire appel au 15, qui permettra une réponse adaptée aux situations". En l’absence d’urgence : une orientation vers un conseil médical ou un médecin de garde sera proposée. En cas d’urgence réelle, l’envoi d’une équipe adaptée sera organisée.