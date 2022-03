Covid-19 : le plan blanc levé au CHRU de Tours

Le CHRU de Tours affirme ce mercredi 16 avril avoir levé son plan blanc le lundi 14 mars. Le plan blanc avait été déclenché le 7 décembre 2021, pour la quatrième fois depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

19 patients en soins critiques

Pour autant, la vigilance reste de mise. Le CHRU de Tours indique qu'au 15 mars, 90 patients Covid sont hospitalisés dans les différents services de l'hôpital, dont la moitié depuis plus de trois semaines. Dix-neuf patients sont en soins critiques. Le CHRU pointe d'ailleurs la remontée du taux d'incidence constatée depuis deux semaines [903 cas pour 100.000 habitants au 12 mars selon Santé publique France, soit une hausse de 50% en une semaine, ndlr], même si cette hausse n'entraîne pas de nouvelles hospitalisations.

Parallèlement, le CHRU indique que le taux d'absentéisme de ses agents est toujours supérieur à 10%, "du fait de la fatigue des équipes" dit le communiqué. Un taux moindre qu'en début d'année, où le chiffre atteignait les 13%.

La levée de ce quatrième plan blanc entraînera début avril la fin des accueils filtrants. Enfin le nombre de visiteurs pour les patients n’est plus limité. Le port du masque reste obligatoire et le pass sanitaire reste en vigueur pour les patients et visiteurs.