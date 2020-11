Covid-19 : les professionnels de santé du Poitou s'organisent face à la vague annoncée

L'Agence Régionale de la Santé confirme ce jeudi la montée en puissance du nombre de cas et d'hospitalisations de malades du Covid-19 en Vienne et Deux-Sèvres : les professionnels de la santé unissent leurs forces pour faire front.

C'est sûr la semaine prochaine va être déterminante ! C'est l'information qui est a retenir de la bouche des acteurs de la santé de la Vienne réunis ce jeudi matin à l'occasion d'une visio-conférence de la délégation départementale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Les représentants du CHU, des cliniques, des médecins généralistes, etc. constatent que la situation actuelle nécessite une mobilisation générale qui a d'ailleurs débuté depuis quelques jours. Le maitre-mot est "l'adaptabilité" des structures face à cette lame de fond qui arrive avec son lot de malades à hospitaliser au CHU, mais aussi dans les cliniques et même à domicile (HAD).

On est passé de 70 à 100 patients Covid en l'espace de quelques jours

Les derniers chiffres connus (ce jeudi soir) ne cessent de galoper, au CHU de Poitiers on est passé de 70 à 100 patients Covid en l'espace de quelques jours avec sept personnes en réanimation. Dans les Deux-Sèvres, on dénombre 58 hospitalisations, 7 en réa.

Il s'agit bien sûr avant tout d'augmenter la capacité d'accueil dans les établissements de santé publics et privés mais aussi fluidifier au mieux les sorties d'hospitalisation. En premier lieux on pense bien sûr au CHU de Poitiers c'est lui qui est en capacité d'hospitaliser le plus grand nombre de patients en terme de lits, mais aussi d'assurer des soins intensifs en réanimation pour les malades les plus touchés. Charge à lui ensuite de transférer les cas les moins graves vers les cliniques du département et c'est ce qui se passe déjà avec la polyclinique de Poitiers qui accueille des patients Covid. L'établissement propose six lits Covid et quatre sont déjà occupés.

De son côté la clinique de Châtellerault a sept patients ce jeudi, ils sont hospitalisés mais ne nécessitent pas de soins continus sinon ils seraient envoyés vers le CHU.

Deux cliniques prêtes à monter en puissance

Dans la Vienne, deux cliniques prêtes à monter en puissance encore et notamment en déprogrammant des opérations mais pour l'instant c'est un peu tendu à Châtellerault, l'établissement reconnait qu'il n'a toujours pas fini de résorber tous les soins et les opérations qui avaient été reportés lors de la 1ère vague et qui continuent à être traités en tentant de rattraper le temps perdu.

le CHU armé pour lutter contre le Covid-19 © Radio France - Vincent Hulin

Un mot concernant le profil des patients qui a évolué depuis mars avec là une proportion plus importante d'une population plus jeune, moins de 70 ans, en revanche la tendance semble pencher pour une hospitalisation moins longue pour les patients Covid, grâce - peut être - à de nouveaux protocoles mis en places.