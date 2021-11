Covid-19 : le port du masque à nouveau obligatoire sur les sites des aéroports d'Île-de-France

Le port du masque redevient obligatoire sur les sites des aéroports franciliens, selon un arrêté de la préfecture de police de Paris publié ce vendredi. La mesure concerne donc les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.

Le retour du port du masque se confirme en Île-de-France. Dans un arrêté daté du 26 novembre, la préfecture de police de Paris réimpose le masque obligatoire sur les sites des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. La mesure s'applique donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce même arrêté précise qu'il n'est désormais plus possible d'accompagner un proche jusqu'à un terminal, à l'exception des mineurs, des personnes en situation de handicap ou des personnes vulnérables.

Dès vendredi, la préfecture de police de Paris avait annoncé le retour du port du masque obligatoire en extérieur dans certains lieux à Paris, comme les files d'attente, les manifestations, les marchés, les festivals, les foires, ainsi que qu'aux heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires et des lieux de culte.