Covid-19 : le port du masque obligatoire étendu à toute la métropole d'Orléans

Le préfet du Loiret annonce, ce jeudi soir, que le port du masque devient obligatoire dans toute la métropole d'Orléans à partir de samedi 29 août à 8h00 (sous peine d'une amende de 68 euros). Le représentant de l'Etat publie un arrêté préfectoral, après que le Loiret ait été classé ce jeudi parmi les vingt-et-un départements en rouge pour la circulation active du virus.

Vingt-deux communes concernées

Il faudra donc porter le masque dans les vingt-deux communes de la métropole orléanaise, de la Chapelle Saint-Mesmin à Mardié, et de Chanteau à Saint-Cyr-en-Val. Jusque-là, le port du masque obligatoire ne concernait que le centre-ville d'Orléans, le quartier de la Source, une partie d'Olivet et l'ensemble des marchés et brocantes de la ville. Désormais, même des communes plus rurales de la métropole comme Marigny-les-Usages, Bou ou Chanteau sont dans ce cas.

Cet arrêté est valable jusqu'au 30 septembre, et applicable à toutes personnes de plus de 11 ans, dans tout l'espace public ou lieu ouvert au public. Plusieurs facteurs justifient cette mesure, explique le préfet du Loiret :

la dégradation de la situation épidémique dans le département depuis plusieurs semaines ("le caractère actif de la propagation du virus démontre une augmentation du nombre de tests positifs de 70% au cours des deux dernières semaines")

("le caractère actif de la propagation du virus démontre une augmentation du nombre de tests positifs de 70% au cours des deux dernières semaines") le taux d'incidence est de 52,7%/100 000 habitants, supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000. Ce taux était de 6, 9/100 000 au début du mois d'août. Il est actuellement trois fois supérieur au premier seuil de vigilance retenu par Santé Publique France

de 50/100 000. Ce taux était de 6, 9/100 000 au début du mois d'août. Il est actuellement trois fois supérieur au premier seuil de vigilance retenu par Santé Publique France le taux de positivité des tests réalisés est désormais de 4% contre 0,86% à la mi-juillet

contre 0,86% à la mi-juillet la circulation active du virus est principalement concentrée sur la métropole d'Orléans

Pas d'autres mesures restrictives prises à ce stade

"On constate que le virus circule activement, on apporte donc une réponse qui est graduée et adaptée", explique le directeur de cabinet du préfet du Loiret Xavier Marotel. A ce stade, donc, il n'y a pas d'autres mesures restrictives (sur les horaires d'ouverture des cafés et restaurants par exemple) : "on se veut réactifs".

Autre conséquence de cette circulation active du virus dans le Loiret : plusieurs événements importants viennent d'être annulés ou reportés, comme "Rentrée en fête" qui devait se tenir le 6 septembre à Orléans, le vide-greniers du quartier Dunois, prévu le 30 août à Orléans, la manifestation "Fay au fil de l'eau", à Fay-aux-Loges ce dimanche, ou encore le forum des associations de Fleury-les-Aubrais le 5 septembre.