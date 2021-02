Covid-19 : le port du masque désormais obligatoire dans toutes les communes du Morbihan

Alors que la situation sanitaire se dégrade, le préfet du Morbihan prend un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans toutes les communes à partir de ce samedi 6 février jusqu'au 8 mars inclus. Le masque doit être porté de 6h à 20h.

Au 4 février 2021, le nombre de cas s’élève à 14 845 personnes atteintes de la covid-19 dans le département et le taux de positivité s’établit à 4,89 %. On relève une augmentation de 21,5 % du taux d’incidence entre le 29 janvier 2021 et le 4 février 2021 dans le département ainsi qu’un taux d’incidence particulièrement élevé dans certains établissements publics de coopération intercommunale au 1er février 2021, notamment à Ploërmel communauté (363,70), De L’Oust à Brocéliande communauté (286,90) ou Pontivy communauté (154,90).

Alors que les vacances scolaires commencent pour les scolaires de la zone A, la préfecture souligne une augmentation des déplacements de population et une accentuation du risque de propagation du virus.