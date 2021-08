Covid-19 : le port du masque "doit redevenir obligatoire sur les marchés de l'Indre" selon la préfecture

Va-t-on devoir ressortir le masque en extérieur dans le département de l'Indre ? Le préfet Stéphane Bredin avait indiqué qu'une réflexion était menée face à la hausse des indicateurs et notamment du taux d'incidence - qui s'élève désormais à 69 cas positifs pour 100 000 habitants. Les informations sont maintenant plus précises. "D'ici la fin de la semaine, nous allons rétablir un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur les marchés", annonce Stéphane Sinagoga, le secrétaire général de la préfecture de l'Indre, au micro de France Bleu Berry. "Il y a la nécessité à accéder librement sur ces marchés qui ne sont pas soumis au pass sanitaire. Mais il y a aussi nécessité à prendre des mesures de protection là où la distanciation sociale est difficile", ajoute-t-il.

Si besoin, on établira des mesures de freinage supplémentaires

D'autres arrêtés seront-ils rétablis ? On pense par exemple au port du masque obligatoire partout en extérieur dans certaines communes de l'Indre, comme Châteauroux, Saint-Maur, Le Poinçonnet ou encore Déols. La question n'est pas encore tranchée. Dans le Cher, le masque est obligatoire dans certains cas : sur les marchés, dans les espaces extérieurs des gares et lors de rassemblements avec plus de 50 personnes simultanément. Une mesure en vigueur au moins jusqu'au 31 août.

Une donnée importante est à prendre en compte : la campagne vaccinale suit son cours. Plus de 300 000 habitants de l'Indre et du Cher sont désormais totalement vaccinés.