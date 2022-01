Covid-19 : Le port du masque en extérieur dans le Var prolongé presque partout jusqu'au 1er février

Le port obligatoire du masque est prolongé dans le Var en extérieur pour les personnes de plus de onze ans, et pour tout événement public générant un nombre important de personnes. Mesure prise jusqu'au 1er février inclus sur l'ensemble du département.

Le masque est donc obligatoire sur les marchés, même de plein air, les brocantes et vide-greniers, les foires ou fêtes foraines. Il est également indispensable pour tout rassemblement sur la voie publique comme les manifestations, les rassemblements patriotiques, les feux d'artifices, les événements sportifs de plein air. Il faut également se couvrir le nez et la bouche devant les établissements scolaires et universitaires, devant les lieux de culte, et dans les files d'attente. Enfin sur les parkings, les accès et les circulations piétonnes à ciel ouvert des zones commerciales.

Le masque reste obligatoire également dans les établissements recevant du public, comme les restaurants, cafés...

Dans la rue, en revanche, si vous êtes seul ou même en tout petit comité, loin d'un rassemblement, le masque n'est pas obligatoire selon la Préfecture du Var contacté par France Bleu Provence.