Covid-19 : le masque est obligatoire dans le centre de Clermont-Ferrand à compter de ce samedi 15 août

Le port du masque en extérieur devient obligatoire dans le centre de Clermont-Ferrand, et ce au moins jusqu'à la fin du mois. Une mesure prise par la Préfecture, afin de limiter la propagation du virus, et alors que la ville accueille en ce moment de nombreux touristes.

"J'invite tous les habitants à respecter cette mesure" clame Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand. Une mesure qui entre en vigueur ce samedi 15 août, au moins jusqu'à la fin du mois. Une mesure qui concerne principalement l'hypercentre ville, et les rues piétonnes particulièrement fréquentées en ce moment.

Pour délimiter la zone, les agents municipaux ont effectué des marquages au sol. "On ne sait pas si ça va tenir longtemps", s'interroge l'un d'eux, bombe de peinture orange fluo dans la main, "mais c'est temporaire, et ça permet de prévenir les gens". Car il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Par exemple, une partie seulement de la place de Jaude est concernée. "C'est une aberration" peste cette Clermontoise, protection sur le nez, "pour moi, c'est le masque partout, ou alors nulle part, là c'est du grand n'importe quoi". Un peu loin deux jeunes garçons non masqués traversent un secteur qui sera soumis à l'obligation. "Je l'ignorais, mais suis dubitatif" dit l'un d'eux, "mon masque est dans mon sac, mais je vais le mettre si c'est obligatoire".

un marquage au sol délimite la zone concernée à Clermont-Ferrand © Radio France - Jean-Pierre Morel

Les commerçants, eux, semblent se féliciter de cette mesure comme dans ce restaurant du centre ville. "Je trouve que c'est une bonne chose, il y a une recrudescence de cas et il vaut mieux se protéger, mais je pense qu'il fallait l'étendre à l'ensemble de la ville et non à quelques zones, mais en général, les clients jouent le jeu, et ça ne va pas changer grand choses pour nous les commerçants qui le portons depuis longtemps maintenant". En revanche, cette mesure va inciter Mireille, 64 ans et sans domicile fixe, à changer de quartier car elle n'a pas suffisamment de masques. "Je suis dehors, il faut en changer tous les jours, c'est un problème financier car ça coûte cher les masques".

Des contrôles vont être effectués, avec d'abord un message pédagogique, avant une possible amende de 135 euros.