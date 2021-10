Covid-19 : le port du masque obligatoire dans le centre-ville d'Orléans, c'est fini

En vigueur depuis cet été, l'arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque en extérieur dans le centre-ville d'Orléans n'a pas été reconduit par la Mairie et ne s'applique donc plus à partir de ce lundi 18 octobre.

L'arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque en extérieur dans le centre-ville d'Orléans (intra-mails et rues piétonnes) n'est plus en vigueur depuis ce lundi 18 octobre 2021. Il n'a pas été reconduit par la Mairie d'Orléans, "en raison de la baisse très significative du taux d'incidence sur la métropole orléanaise depuis la mi-septembre", indique le premier adjoint au maire d'Orléans Florent Montillot. Ce taux d'incidence est en effet repassé sous le seuil d'alerte le mois dernier dans le Loiret et à Orléans Métropole.

Fin du masque obligatoire en extérieur

Il faut dire que depuis le 11 octobre, la préfecture du Loiret avait assoupli les règles concernant le port du masque : il n'est plus obligatoire que sur les marchés, foires, brocantes, fêtes foraines, vide-greniers en cas de forte densité (une personne pour 4m²). Dans le centre-ville d'Orléans désormais, le masque n'est donc plus obligatoire dans l'espace public (Orléans était l'une des rares grandes villes en France où il était encore obligatoire), mais il l'est toujours dans les commerces, les bus et tramways notamment.

Une très bonne nouvelle !"

En ville, la plupart des orléanais interrogés parlent d'une "très bonne nouvelle", même si, il faut le dire, beaucoup expliquent qu'ils n'avaient pas connaissance de cet arrêté municipal en vigueur depuis début août. "J'avais compris qu'on pouvait l'enlever en ville", "je croyais que c'était juste dans les magasins qu'on était obligés de le porter", "je ne pensais pas qu'il était obligatoire dans le centre-ville"...etc, nous répond-on.

Florent Montillot, adjoint à la Santé à la ville d'Orléans, devant le centre de dépistage massif d'Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

90% des personnes portaient le masque lorsqu'elles étaient dans des zones à forte densité de population - Florent Montillot, en charge de la santé et de la sécurité

Alors, quel est le bilan de cet arrêté municipal ? Florent Montillot, en charge de la santé et de la sécurité, répond, "on va dire que 90% des personnes portaient le masque lorsqu'elles étaient dans des zones à forte densité de population, de forte affluence, notamment dans les rues piétonnes." Était-il respecté ? L'élu répond : "on a procédé à quelques verbalisations, on le faisait quand les gens étaient récalcitrants, contestaient la nécessité de le faire, et refusaient de le porter, et étaient dans le déni, le refus. On doit être à une centaine de verbalisations, quelques verbalisations par jour donc, mais c'était vraiment rare : on ne verbalisait pas toutes les personnes qui ne portaient pas le masque dès lors qu'elles mettaient le masque quand on leur demandait".