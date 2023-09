Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire au centre hospitalier de La Rochelle

Le port du masque de nouveau obligatoire depuis ce mercredi 20 septembre au sein du centre hospitalier de La Rochelle Saint-Louis (Charente-Maritime). C'est la conséquence d’un nombre croissant de patients hospitalisés dépistés positifs au Covid-19. La mesure est valable dans les services de soins et de consultations, mais aussi dans les couloirs et les ascenseurs de l’hôpital. Elle concerne tout le monde : professionnels, patients et visiteurs. La direction du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique rappelle que "la vigilance de chacun est nécessaire ainsi que le respect des gestes barrières."

