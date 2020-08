Covid 19 : le préfet de l'Isère étend l'obligation du port du masque en extérieur

Pour lutter contre la pandémie, grâce au décret du 30 juillet 2020, les préfets ont le droit d’étendre l'obligation du port du masque à certains lieux publics découverts.

Les marchés et brocantes de 5 villes iséroises concernés

Ainsi, et en accord avec les maires concernés, si vous avez plus de 11 ans et que vous allez sur un marché, ou si vous vous rendez dans des brocantes ou des vide-greniers, vous devrez y aller masqués à Bourgoin-Jallieu, Échirolles, Grenoble, Morestel et la Tour du Pin. Ce sera également obligatoire la semaine prochaine sur les marchés de Roussillon et de Vienne, dans le Nord-Isère.

Prier ou assister à des épreuves sportives, avec le masque

Le préfet de l'Isère a également pris un autre arrêté , rendant le port du masque obligatoire, pour plusieurs événements ce week-end en Isère : si vous assistez à la coupe de France de VTT de descente, aux Deux Alpes, mais aussi si vous allez au concert des Innocents, le 15 août à l'Alpe d'Huez ou au pèlerinage, le 15 août également, à Notre-Dame de la Salette. Le 29 août, vous devrez être masqués pour encourager les coureurs du trail des passerelles, au Monteynard. Et bien sûr cette liste peut évoluer dans les prochains jours et d'autres événements en plein air pourraient être concernés.

135 euros d'amende en cas de non-port du masque

Si on ne respecte pas le port obligatoire du masque, c'est 135 euros d'amende. En cas de récidive, dans les 15 jours, c'est 1500 euros. Des contrôles réguliers seront opérés par les forces de l'ordre dans les prochains jours. Quant aux commerçants et aux organisateurs d'événements qui ne feraient pas respecter ces règles à leurs clients, ils s'exposent à des sanctions administratives.

Dans son communiqué, le préfet en appelle, avant tout, à la responsabilité de chacun pour éviter de faire courir des risques aux autres et à soi-même.