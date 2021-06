Covid-19 : le préfet de la Moselle appelle à "maintenir la vigilance" malgré l'amélioration de la situation

A la fois Saint Nicolas et Père Fouettard. Pour le traditionnel point presse sur l'épidémie de Covid-19 ce mardi, le préfet de la Moselle s'est largement félicité de l'amélioration de la situation sanitaire dans le département, accompagnée en cadeaux par les nouvelles mesures de déconfinement qui interviennent ce mercredi 9 juin. Mais en parallèle, Laurent Touvet a adressé un rappel sans ambiguïté aux mauvais élèves qui pourraient se laisser aller au relâchement. "Il y a une nette amélioration, mais il faut maintenir la vigilance et la prudence", a-t-il martelé, "le combat n'est pas encore définitivement gagné."

Les chiffres

Avec un taux d'incidence à 47 cas de contamination pour 100.000 habitants, la Moselle est enfin repassée sous le seuil d'alerte fixé à 50. Le taux de positivité des test est lui aussi très bas, à 1,4%.

A l'hôpital, la baisse est également sensible : 161 patients Covid en médecine, 32 en soins critiques. Un signe qui ne trompe pas : le nombre de lits de réanimation actuellement en Moselle est de 91, soit quasiment son niveau d'avant l'épidémie. Un soulagement par Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR Metz-Thionville, qui voit son établissement reprendre "son activité habituelle" tout en lançant un appel aux patients ("faites nous confiance") pour revenir soigner leurs pathologie à l'hôpital.

La vaccination elle se poursuit normalement avec 450.000 primo-vaccinés en Moselle. La campagne se poursuivra à ce rythme durant l'été grâce à la livraison de 55.000 doses chaque semaines, avec quelques créneaux ouverts désormais en soirée pour répondre à la demande.

Gare au relâchement

Pour autant l'optimisme ambiant encouragé par l'allégement des restrictions ne doit pas faire oublier les gestes élémentaires rappellent les autorités. "On a constaté dans le cadre du contact tracing des situations qu'on rencontrait moins précédemment" explique Lamia Himer, la déléguée en Moselle de l'Agence Régionale de Santé. Ainsi des rassemblements familiaux comme les communions sans gestes barrières, ou des formations professionnelles sans masques ont été constatées, "avec de nombreux cas positifs et des mesures d'isolement à remettre en place".

"Rester prudent, c'est respecter les gestes barrières, le port du masque, les protocoles sanitaires et se faire vacciner" répète le Préfet qui insiste aussi à la responsabilité des professionnels commerçants, patrons de bars et de restaurants pour respecter les jauges. Il adressera d'ailleurs un courrier aux établissements qui comptent retransmettre les matchs de l'Euro de football pour leur rappeler les règles et éviter les attroupements devant les écrans.