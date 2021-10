Covid-19 : le préfet de la Moselle bat le rappel de la 3e dose

"C'est grâce à la vaccination la plus large possible que la situation s'améliore." Pour son nouveau point, ce mardi 12 octobre, sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en Moselle, Laurent Touvet est venu avec de bonnes nouvelles. Le taux d'incidence s'élève à 41 cas de contamination pour 100.000 habitants, et cela fait une semaine que la Moselle est sous le seuil d'alerte fixé à 50. Optimiste mais mesuré, le préfet du département a une fois de plus insisté sur la plus large couverture vaccinale possible pour venir à bout du virus.

Une 3e dose pas assez demandée

Selon Laurent Touvet, 90.000 personnes sont actuellement concernées en Moselle par la 3e dose de vaccin (personnes de plus de 65 ans ou avec des pathologies graves). Mais seulement 24.000 l'ont reçu. Il a tenu directement à s'adresser à elles. "Vous avez reçu récemment une lettre de l'Assurance Maladie vous informant de cette possibilité. Aller voir votre médecin, votre pharmacien et vous pourrez recevoir une troisième dose et continuer à rester protégé et à pouvoir voir votre entourage, vos enfants, vos petits enfants, vos voisins en toute sérénité, en toute sécurité." Si cette campagne de rappel se déroule convenablement dans les EPHAD, la mobilisation doit s'amplifier insiste le préfet. Cette 3e dose est également recommandée (mais pas obligatoire) pour les soignants et se met en place progressivement depuis la fin de la semaine passée. Pour inciter les patients à aller vers cette dose supplémentaire, une campagne de communication va être lancée avec des affichages dans les mairies et chez les boulangers, avec des messages sur les sachets des baguettes.

Le port du masque allégé en extérieur

Le préfet annonce un allègement du port du masque. A compter de ce jeudi 14 octobre, il ne sera plus obligatoire pour les manifestations se déroulant sur la voie publique et pour lesquelles le pass sanitaire est exigé, comme cela était par exemple le cas pour le Marathon de Metz.

Et à l'école ?

Les écoliers mosellans pourront-ils bientôt ôter le masque en classe, comme en Meurthe-et-Moselle ? "C'est une décision ministérielle" rappelle Laurent Touvet, mais "la tendance est bonne." Pour rappel, il faut un taux d'incidence départemental stabilisé pendant au moins 5 jours sous le seuil d'alerte. La Moselle est actuellement dans ce cas de figure. L'annonce pourrait donc intervenir jeudi, pour une autorisation d'aller en classe à visage découvert à compter de lundi prochain. Sur l'expérimentation menée en Moselle de faire tester tous les enfants d'une classe si un cas de Covid est décelé, pour ne renvoyer chez eux que les cas positifs, "cela se met en place progressivement" assure le préfet qui explique qu'il faut d'abord recueillir les consentements de tous les parents.

Les hospitalisation toujours (trop) stables

La directrice du CHR Metz-Thionville a également fait le point sur le nombre d'hospitalisations pour des infections à la Covid-19. 52 patients sont actuellement hospitalisés dans ses services, dont une dizaine en soins critiques. Des chiffres qui sont stables mais ne baissent pas depuis environ quatre semaines. "Nous espérions un fin de cette prise en charge un peu en sifflet long..." précise Marie-Odile Saillard, "mais nous sommes actuellement sur un plateau qui ne baisse pas." 90% d'entre eux sont des patients non vaccinés ou avec une seule dose. Nouvelle preuve selon elle que "seule la vaccination nous protège des formes graves."