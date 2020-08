Il n'y aura aucun forum associatif, aucun vide-greniers entre le 29 août et le 30 septembre inclus dans le Loiret. Décision prise par le préfet qui veut casser la propagation du virus du Covid-19.

Covid-19 : le préfet du Loiret interdit tous les vide-greniers et forums associatifs jusqu’au 30 septembre

Après avoir imposé le port du masque dans toute la métropole d'Orléans, le préfet du Loiret interdit, par arrêté, l'organisation des vide-greniers et forums associatifs dans le département entre le samedi 29 août et le mercredi 30 septembre inclus. Objectif : limiter la propagation du virus, alors que le Loiret vient d'être classé en rouge pour la circulation du Covid-19.

Les vide-greniers tournaient déjà au ralenti depuis le déconfinement, même si certains ont pu se tenir cet été (le grand vide-grenier du quartier Dunois, prévu dimanche à Orléans, est d'ailleurs annulé).

Tous les forums associatifs de rentrée annulés !

Concernant les dizaines de forums associatifs prévus dans les prochains jours, ils vont donc tous être annulés dans le Loiret, des plus grands (comme "Rentrée en fête" à Orléans prévue le 6 septembre, ou les forums de Gien, Montargis et Fleury-les-Aubrais prévus le 5 septembre) aux plus petits.

Réunion jeudi soir entre le préfet et les maires d'Orléans Métropole

"Il faut une règle claire, donc il ne peut y avoir d'exceptions", a expliqué le préfet du Loiret jeudi soir lors d'une réunion à Orléans en présence du numéro deux de l'agence régionale de santé, du directeur académique des services de l'éducation nationale et des représentants des 22 maires d'Orléans Métropole.

Limiter au maximum les mises à disposition de salles municipales

Après le confinement qui les a mis à l'arrêt, de nombreuses associations comptaient sur ces forums associatifs de rentrée pour se relancer, présenter leurs activités et provoquer des adhésions (clubs sportifs, associations culturelles, clubs d'aînés...). "C'est très dur pour le monde associatif", estime le président d'Orléans Métropole Christophe Chaillou (PS), "mais l'idée des autorités est de frapper fort pour casser la diffusion du virus dès septembre, période de reprise du travail pour beaucoup, de rentrée scolaire : l'idée est de limiter au maximum les brassages et les occasions d'échanges. Le préfet demande aussi aux maires de limiter au maximum la mise à disposition de salles municipales au mois de septembre, notamment pour les mariages, qui sont un vecteur important dans la création de clusters".