Covid-19 : le Premier ministre va-t-il annoncer ce jeudi un couvre-feu pour Orléans ?

Orléans va-t-elle faire partie des métropoles où un couvre-feu va être annoncé jeudi par le Premier ministre ? Jean Castex doit faire des annonces à 17h lors d'une conférence de presse, et Orléans pourrait être concernée au vu de la dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Le Premier ministre Jean Castex va annoncer jeudi qu'un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale" face à la progression de l'épidémie du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à la sortie du conseil des ministres le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Des annonces du Premier ministre jeudi à 17h

Plusieurs nouvelles métropoles devraient ainsi être concernées par un couvre-feu, six jours après celui instauré entre 21h et 6h dans huit grandes villes ainsi que Paris et l'Ile-de-France. Jean Castex fera des annonces lors d'une conférence de presse à 17h jeudi.

Et Orléans ?

Du coup, la question se pose avec acuité ce mercredi soir à propos de la métropole d'Orléans : le taux d'incidence, en constante hausse depuis plusieurs semaines, est ce mercredi à plus de 233 cas positifs de Covid-19 pour 100.000 habitants, selon l'agence régionale de santé (avec un taux de positivité de 12,4%).

A la mairie d'Orléans, on n'a pas d'infos à ce sujet

A la Mairie d'Orléans, "à cette heure, on n'a pas d'information sur une instauration d'un couvre-feu", explique-t-on dans l'entourage du maire Serge Grouard qui s'est entretenu au sujet de la situation sanitaire ce mercredi matin, avec le préfet du Loiret Pierre Pouëssel. A la préfecture, on rappelle simplement que "la décision dépend du gouvernement, et pas du préfet du Loiret", mais que la situation sanitaire se détériore.

Un élu loirétain membre de la majorité présidentielle estime à propos du couvre-feu à Orléans : "je ne vois pas comment on pourrait y couper, vu les chiffres qui flambent. Si ce n'est pas annoncé jeudi, ce sera pour la semaine d'après".

Concernant les hospitalisations (critère important pour déterminer d'un passage en couvre-feu ou pas), 26 personnes sont en réanimation ou soins critiques au CHR d'Orléans ce mercredi, et 46 personnes en hospitalisation conventionnelle pour cause de Covid-19 dans le Loiret. Et on a appris ce mercredi que deux résidents d'un Ehpad de Meung-sur-Loire où un important cluster a été détecté la semaine dernière sont décédés au CHRO depuis le début de la semaine (une troisième personne est morte dans l'Ehpad).

D'autres métropoles, comme Tours ou Clermont-Ferrand, dans lesquelles le taux d'incidence augmente fortement et où le virus circule de plus en plus activement, se posent les mêmes questions, ce mercredi soir.