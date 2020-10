Covid-19 : le président de l'association départementale des maires ne croit pas à un couvre-feu en Mayenne

Invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce mardi, Joël Balandraud, maire d'Evron et président de l'AMF 53, a indiqué que les nouvelles mesures de sécurité sanitaire, prises par la Préfecture, allaient dans le bon sens et étaient suffisantes pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie.

Qu'annoncera le président de la République Emmanuel Macron lors de son interview télévisée prévue mercredi soir à 19h55 sur TF1 et France 2 ? Si nul ne le sait pour l'instant, franceinfo indique que la question d'un éventuel couvre-feu nocturne à Paris et en petite couronne, voire dans certaines métropoles en alerte maximale, est à l'étude.

L'hypothèse de reconfinements locaux ou de limitation à quelques personnes des rassemblements dans la rue sera aussi étudiée. "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux », a assuré Jean Castex, lundi, à propos de possibles confinements localisés. A priori, la seule hypothèse exclue pour le moment est celle d'un reconfinement général.

Les ministres en première ligne ont rendez-vous ce mardi soir à Matignon, pour étudier la mise en oeuvre pratique des mesures qui seront annoncées par Emmanuel Macron, dans son interview télévisée ce mercredi. "Il veut redonner le cap de la vie avec le virus et mettre fin au tournis de la communication gouvernementale", a assuré un proche du chef de l'Etat.

Même si les indicateurs épidémiologiques se dégradent en Mayenne, Joël Balandraud, le président de l'association départementale des maires, ne pense pas que les mesures envisagées par le gouvernement nous concerneront a-t-il confié à France Bleu Mayenne ce mardi : "honnêtement on n'en est pas là. Les mesures actuelles sont proportionnées à la situation que nous connaissons en Mayenne. On est alimenté par l'information nationale, par ce qui se passe à Paris et dans d'autres grandes villes. Nous n'en sommes pas là chez nous. J'ai bon espoir qu'on soit raisonnable et que les décisions soient prises au niveau des territoires. Je conseille aux gens de ne pas avoir peur, la peur n'évitant pas le danger, il faut faire attention, être vigilant partout, au travail, à la maison, et c'est ainsi que nous y arriverons tous ensemble".