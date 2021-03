Covid-19 : le président du Grand Nancy en désaccord avec un confinement le week-end

"En raison d'une circulation accrue de l'épidémie de Covid-19", le Premier Ministre a prévenu la semaine dernière, le jeudi 25 février, que la Meurthe-et-Moselle était placée comme 19 autres départements en "surveillance renforcée". Ce jeudi, après un conseil de défense, le gouvernement doit annoncer si il met en place un confinement dès le week-end prochain, comme à Dunkerque et dans les Alpes-Maritimes.

En désaccord avec l'hypothèse d'un confinement le week-end

Ce mercredi 3 mars, dans un communiqué, Mathieu Klein, le président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Nancy, "réitère son désaccord avec l'hypothèse d'un confinement le week-end." Selon lui, "si la situation devait l'exiger, en raison d'indicateurs le justifiant, et dans un souci d'efficacité sur l'épidémie, un confinement court, mais plus large devrait être envisagé".

En décembre dernier, l'élu lorrain demandait, compte tenu de la situation sanitaire, à l'échelle territoriale, que le gouvernement agisse dès après le weekend qui suit Noël pour limiter la circulation de la COVID-19 et éviter un nouveau confinement ."

Envoi de 8000 doses de vaccins aux hôpitaux de Mont-Saint-Martin et Joeuf

Ce mercredi Mathieu Klein, propose au préfet de Meurthe-et-Moselle que "les 8000 doses de vaccins Moderna disponibles au CHRU de Nancy soient déployées rapidement en direction des hôpitaux de Mont-Saint-Martin et Joeuf," dans le nord du département où les taux d'incidence apparaissent les plus élevés et l'épidémie plus présente.

L'élu annonce encore que la vaccination va s'intensifier. "Les 2900 doses AstraZeneca doivent pouvoir soutenir l'accélération de la vaccination". Un nouveau Centre de vaccination va s'ouvrir le vendredi 5 mars pour 1500 patients à partir de 9 h sur le site de la tour Marcel Brot à Nancy.