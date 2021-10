Covid-19 : le protocole sanitaire allégé dans le Puy-de-Dôme

La situation sanitaire s'améliore dans le Puy-de-Dôme. Le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Le Préfet allège donc le protocole sanitaire : plus de masques dans les écoles, sur les marchés, et une jauge à 100 % dans les établissements recevant du public.

Le Puy-de-Dôme n'est plus considéré comme "zone de circulation élevée de l'épidémie". Le 6 octobre, le taux d'incidence affichait 38,8 dans le département, soit nettement en dessous de la barre des 50. La tendance étant continue depuis plus de cinq jours, le protocole en vigueur pour lutter contre l'épidémie de coronavirus est modifié. A partir de lundi 11 octobre, certaines contraintes sont supprimées.

Plus de masques pour les 6 / 10 ans

Le protocole sanitaire au sein des écoles, collèges, lycées passe au niveau 1. Le port du masque n’est plus obligatoire pour les enfants de 6 à 10 ans.

En revanche, il reste en vigueur pour les plus de 11 ans, dans l’ensemble des établissements scolaires du département.

Plus de jauges dans les établissements recevant du public

Les jauges d’accueil du public sont rétablies à 100 % dans l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), notamment dans les ERP de type X (salle omnisports, salle polyvalente, etc) et de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) quand ils sont utilisés en configuration debout, ainsi que dans les ERP de type P (boîte de nuit, salle de jeux, etc.)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de masque sur les marchés et dans les rassemblements

Le Préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, en accord avec l’Agence régionale de santé, abroge l'arrêté qui imposait le masque en extérieur. Il n'est donc plus obligatoire :

➢ sur les marchés de plein air, les brocantes, les ventes au déballage et manifestations assimilées

➢ dans les rassemblements organisés sur la voie publique (manifestations revendicatives, festivals, spectacles de rues, etc.)

➢ dans les files d’attente en extérieur devant un établissement recevant du public (accès à un stade, à un spectacle, etc.)

➢ sur la voie publique, dans un périmètre maximal de 50 mètres, devant les entrées et sorties des gares (ferroviaires et routières) et aéroports, des établissements d’enseignement et des lieux d’accueil de mineurs, aux heures d’entrée et de sortie de ces établissements.

En revanche, le pass sanitaire reste obligatoire pour les mineurs de 12 ans et deux mois et plus.

Par ailleurs, le port du masque reste recommandé en présence d’un afflux de personnes. Il demeure obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus, dans tous les établissements recevant du public où le pass sanitaire n’est pas demandé (magasins et centres commerciaux, marchés couverts, accueil des services administratifs, etc). Même obligation dans les transports en commun de voyageurs, les gares et arrêts de bus, les gares maritimes et aérogares.