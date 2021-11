Covid-19 : le préfet du Puy-de-Dôme "accélère" les mesures de freinage

Philippe Chopin a réuni en visioconférence les présidents des intercommunalités et les parlementaires ce jeudi soir pour leur annoncer un durcissement des mesures sanitaires. L'obligation de port du masque en extérieur va s'étendre. Notamment dans les 19 plus grands centres-villes du département.

Depuis plusieurs jours, comme sur tout le territoire national, le département du Puy-de-Dôme fait face à une recrudescence de l’épidémie de COVID-19. Au 5 novembre, le taux d’incidence était de 27 pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 1,5, il est aujourd’hui de 152,5 pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 5,4.

Au cours du point de situation de ce 25 novembre, le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé les nouvelles mesures visant à freiner la circulation du virus sur l’ensemble du territoire.

Dans la foulée, le Préfet du Puy-de-Dôme a réuni ce jeudi soir les présidents d'EPCI, (les intercommunalités) et l'ensemble des parlementaires pour prendre de nouvelles mesures de freinage et endiguer la 5e vague épidémique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vaccination et pass sanitaire

À compter du samedi 27 novembre, le rappel vaccinal sera ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.

À compter du lundi 29 novembre, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves constitutives du passe sanitaire.

Dès à présent, le Préfet du Puy-de-Dôme et le directeur territorial de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes travaillent en lien avec le CHU de Clermont-Ferrand et l’ensemble des centres de vaccination du département pour mettre en œuvre l’ouverture de nouveaux créneaux de vaccination pour éviter d’éventuels blocages dans la prise de rendez-vous sur la plateforme www.sante.fr.

Port du masque

À compter du vendredi 26 novembre, le port du masque sera de nouveau obligatoire dans tous les espaces clos, y compris les établissements recevant du public et soumis au passe sanitaire. Dès lors, Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, et après avoir consulté les élus, rend obligatoire, à partir du samedi 27 novembre, 6 heures, sur l’ensemble du département, le port du masque dans les lieux et espaces suivants :

Les marchés de plein air, les brocantes, les ventes au déballage et manifestation assimilée, les marchés de Noël

Tous les rassemblements de plus de 10 personnes organisés sur la voie publique (manifestations revendicatives, festivals, spectacles de rues, etc.)

Dans les files d’attente en extérieur devant un établissement recevant du public (accès à un stade, à un spectacle, etc.)

Sur la voie publique, dans un périmètre maximal de 50 mètres, devant les entrées et sorties des gares (ferroviaires et routières) et aéroports, des établissements d’enseignement et des lieux d’accueil de mineurs, aux heures d’entrée et de sortie de ces établissements

Les stades lorsque les accès sont habituellement soumis à contrôle (billetterie)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les 19 plus grands centres-villes ciblés

De plus, un arrêté préfectoral* sera pris dans les prochaines heures pour rendre le port du masque obligatoire dans les centres-villes des communes de plus de 5000 habitants, soit 19 communes :

Clermont-Ferrand, Cournon-d’Auvergne, Riom, Chamalières, Issoire, Thiers, Pont-du-Château, Beaumont, Aubière, Gerzat, Cébazat, Lempdes, Romagnat, Ambert, Ceyrat, Lezoux, Châtel-Guyon, Le Cendre, et Vic-le-Comte.

* L'arrêté prendra à partir du samedi 27 novembre 2021 à 6 heures.

Le travail de concertation avec les maires sur le périmètre à définir est en cours. Les périmètres ainsi retenus seront diffusés à l’issue.

Écoles primaires

Dans les écoles primaires uniquement : lorsqu’un élève sera positif dans une classe, tous les élèves de la classe devront se faire tester dans les 24 heures. Les élèves positifs devront dès lors s’isoler.

Les élèves négatifs pourront revenir en classe. Les modalités de dépistage seront précisées ultérieurement.

Si le taux des personnes de plus de 12 ans complètement vaccinées est de 86,6 % dans le département, le Préfet invite toutes les personnes qui ne le sont pas encore à se faire vacciner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les centres de vaccination ouverts