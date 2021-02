14.000 nouveaux bénéficiaires devraient recevoir leurs premières injections dans les centres de vaccination du Puy-de-Dôme d’ici fin mars. Des opérations ciblées vont être lancées auprès des publics les plus fragiles.

Covid-19 : le Puy-de-Dôme passe la barre des 30.000 injections et intensifie sa stratégie vaccinale

Le nombre de doses administrées de vaccin anti-Covid-19 a dépassé la barre symbolique des 30.000 injections dans le département du Puy-de-Dôme. Cela représente 23.000 personnes ayant reçu au moins une injection et 7.000 personnes qui ont été pleinement vaccinées.

Le Préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, a présenté ce jeudi les principes de l’accélération du déploiement de la campagne vaccinale dans le département d’ici la mi-mars devant le comité départemental de suivi de la vaccination. Ce comité est composé des parlementaires ainsi que des représentants du Conseil départemental, des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des chambres consulaires.

Plus de 25.000 rendez-vous d'ici fin mars

Annoncée par le Gouvernement, cette nouvelle étape résulte des premières livraisons de Moderna et de l’augmentation de celles de Pfizer. Ces nouveaux rendez-vous sont destinés, pour les deux tiers, aux personnes inscrites sur liste d’attente et, pour un tiers, à de nouveaux rendez-vous.

Au total, les neuf centres de vaccination du département ont programmé plus de 25.000 rendez-vous pour des premières injections entre leur ouverture et la fin du mois de mars. Pilotée par l’ARS (l'Agence Régionale de Santé), cette montée en charge de l’activité des centres de vaccination prend en compte la répartition géographique des plus de 75 ans dans le département, comme l’illustre le tableau récapitulatif suivant :

L’activité des centres de vaccination prend en compte la répartition géographique des plus de 75 ans - © Préfecture Puy-de-Dôme

Cette accélération vise également les opérations conduites dans les établissements accueillant le public cible prioritaire. D’ores et déjà, une première campagne de vaccination s’est déroulée dans tous les EHPAD du département. L’arrivée des nouveaux vaccins (Moderna et AstraZeneca) permettra d’étendre au cours du mois de mars cette proposition vaccinale aux résidences autonomies. Chaque personne en situation de handicap résidant dans un établissement médico-social se verra également proposer une première vaccination d’ici le 8 mars.

Cette accélération s’effectue en parallèle de l’ouverture de la vaccination par la médecine de ville à compter du 25 février. Reposant sur le vaccin AstraZeneca mis à la disposition des médecins de ville volontaires, via les pharmacies d’officine, cette nouvelle offre vise les personnes de 50 à 64 ans inclus ayant des comorbidités. La mise à disposition de flacons sera progressive.