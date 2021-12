"Le rapport bénéfices/risques est favorable à la vaccination des enfants", pour cette pédiatre orléanaise

Fabienne Kochert, pédiatre à Orléans, préside l'association française de pédiatrie ambulatoire. Elle découvre avec satisfaction, ce lundi, le rapport de la Haute Autorité de santé, favorable à la vaccination des 5/11 ans : "il correspond grosso modo à ce que les pédiatres avaient dit, à savoir que le vaccine est efficace chez les enfants et qu'il fallait avoir toutes les données de sécurité pour l'étendre à toute la classe d'âge 5/11 ans et pas seulement aux enfants à risques. Ces données de santé semblent tout à fait satisfaisantes et il y a un bénéfice à vacciner les enfants"

le rapport bénéfices / risques est favorable à la vaccination des enfants"

"Vous savez bien qu'en matière de Covid, les choses évoluent sans arrêt, qu'au début, les pédiatres n'étaient pas trop favorables à la vaccination. C'est vraiment l'arrivée de nouveaux variants, le fait que la circulation virale soit importante dans les collectivités avec de jeunes enfants qui font qu'on a vraiment continué à récolter les données pour voir si le rapport bénéfices/risques était tout à fait en faveur de la vaccination de l'enfant. Donc là, on a les données. Et le rapport bénéfices/risques est favorable, en raison des nouveaux variants avec une circulation virale très importante dans la tranche des moins de 11 ans. Et bien que les formes sévères n'affectent que rarement les enfants, on ne sait pas trop ce que l'avenir va nous dire, donc du coup, il y a un intérêt à vacciner les enfants et de pouvoir offrir cette vaccination aux enfants et aux parents sans caractère d'obligation, c'est important", explique le docteur Kochert, interrogée par France Bleu Orléans.

Vacciner d'abord les adultes !"

Quel conseil la pédiatre orléanaise donne-t-elle aux parents d'enfants de 5/11 ans au sujet de la vaccination ? "Ce que je dis aux parents actuellement en priorité, ce qui est important pour freiner l'épidémie, c'est vraiment vacciner les adultes qui ne sont pas encore vaccinés. Je vois encore des parents qui ne sont pas vaccinés et j'en vois tous les jours. Et l'importance de la dose booster chez les adultes pour relancer la réponse immunitaire", explique Fabienne Kochert.

Elle poursuit : "après, pour les enfants en priorité, il faut vacciner les enfants à risque et aussi les enfants qui vivent dans l'entourage de personnes à risque, soit des personnes immunodéprimées. Et après nous, les pédiatres, pourrons y aller progressivement pour éviter que ça ne se bouscule partout. Moi, je dis aux parents s'ils ont des grands qui sont déjà au collège, vaccinez en priorité les grands. Parce que c'est vrai que en 6ème, on a un mélange d'enfants non vaccinés et d'enfants vaccinés. Déjà, si pour la rentrée de janvier, on peut avoir tous les collégiens vaccinés, c'est déjà très bien. Et puis après, progressivement, on y va pour les autres. Et les parents vont prendre rendez vous progressivement pour leurs enfants."