Covid-19 : le rectorat de Grenoble lance une grande campagne de tests auprès de ses enseignants et personnels

A partir de mercredi et jusqu'aux vacances de février, le rectorat d'académie de Grenoble propose des centres de tests antigéniques à ses enseignants et aux personnels, soit environ 60 000 personnes dans les 5 départements

Proposer un test antigénique à chaque enseignant qui le souhaite ! C'est, en ce début d'année, l'objectif du rectorat de Grenoble, qui lance une campagne auprès des 60 000 personnes, enseignants et personnels administratifs éducation nationale, qui travaillent dans les écoles collèges et lycées, publics et privés sous contrat.

Une proposition "complémentaire"...

"Il s'agit, explique le Docteur Christine Lequette, médecin conseiller technique auprès de la rectrice d'académie, d'un service complémentaire à ce qui peut être proposer en libéral (pharmacies et laboratoires)". Les personnels qui souhaitent faire un ou plusieurs tests pourront, jusqu'au vacances de février "et peut-être au-delà si le besoin s'en fait sentir" prendre rendez-vous via une plateforme spéciale. "Nos services informatiques académiques, explique le docteur Lequette, ont mis au point un logiciel de prise de rendez-vous comme il en existe dans le privé [...] Chaque enseignant, chaque personnel de l'éducation national a reçu un lien et peut aller prendre son rendez-vous". Des tests qui s'effectuent en dehors des heures de cours.

90 personnels de santé mobilisés sur 14 sites

Dans un premier temps - parce que là aussi ça peut évoluer en fonction des besoins - 14 centres vont être accessibles à partir de ce mercredi, répartis dans les 5 départements de l'académie : Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère et Savoie (voir liste ci-dessous). Les tests sont effectués par les infirmières scolaires qui travaillent habituellement en établissement, renforcées par "les infirmières de prévention auprès des personnels et les quelques médecins - de 1 à 5 par département - de l'éducation nationale". 90 personnes en tout. L'amplitude horaire peut-être différente selon les centres (9h-13h, 9h-17h). Le rectorat de l'académie de Grenoble ambitionne de tester 500 personnes cette première semaine.

La liste des centres de tests antigéniques sur le territoire de l'académie de Grenoble

Ardèche

Lycée Boissy-d'Anglas à Annonay

Lycée Astier à Aubenas

Lycée Vincent-d’Indy à Privas

Lycée Gabriel-Faure à Tournon-sur-Rhône

Drôme

DSDEN de la Drôme à Valence

Isère

Canopé (avenue général Champon) à Grenoble

Locaux de la circonscription de Bourgoin-Jallieu (rue Claude-Chappe)

Savoie

Lycée Jean-Moulin à Albertville

Deux sites de tests au lycée Louis-Armand à Chambéry

Lycée Paul Héroult à Saint-Jean-de-Maurienne

Haute-Savoie