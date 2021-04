Covid-19 : le rectorat ouvre des places de vaccination pour les publics prioritaires en Franche-Comté

Des créneaux de vaccination prioritaires ouvrent dès ce week-end pour les enseignants, les policiers, gendarmes, surveillants de prison et professionnels de la petite enfance de plus de 55 ans. En ce qui concerne l'encadrement des enfants, le rectorat de Besançon donne des précisions.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier l'ouverture de "créneaux dédiés", dès ce samedi 17 avril, pour vacciner 400.000 membres des forces de l'ordre et personnels des écoles de plus de 55 ans. "Ainsi, tous les personnels de plus de 55 ans exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, conseillers principaux d’éducation (CPE), assistants d’éducation (AED), accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)) bénéficieront d’une priorité d’accès dans des centres de vaccination dédiés ou dans des centres existants", dans l'académie, précise le rectorat de Besançon ce vendredi matin.

Voici les contacts, centres et accès pour la prise de rendez-vous en proximité :

Doubs

Besançon : lignes téléphoniques pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 81 61 51 00 ou 03 63 42 10 13

Pôle de vaccination : samedi 17 et Dimanche 18 avril matin, Gymnase RESAL, 13 rue Semard, Besançon.

Pontarlier : lignes téléphoniques pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 81 38 81 00 ou 07 88 16 97 30

Pôle de vaccination : samedi 17 avril (jusqu’à 20 h), Espace Pourny, Pontarlier.

Montbéliard : ligne téléphonique dédiée pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 84 98 39 90

Pôle de vaccination : samedi 17, lundi 19 et mardi 20 avril, Hôpital Nord Franche-Comté, Trévenans.

Jura

Ligne téléphonique dédiée pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 84 86 84 15

Pôle de vaccination : samedi 17 avril à Jura-Parc, Lons-le-Saunier.

Pour les autres jours, les modalités seront transmises aux personnels qui se seront inscrits par la plateforme téléphonique.

Haute-Saône

La prise de rendez-vous pour les ayants droits sera ouverte vendredi 16 avril matin

Pôle de vaccination : samedi 17 avril de 9 h à 17 h, Salle Parisot, Vesoul.

Territoire de Belfort

Ligne téléphonique dédiée pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 84 98 36 60

Pôle de vaccination : Hôpital Nord Franche-Comté, Trévenans.

Les créneaux seront gérés par l’hôpital en fonction du nombre de demandes.

Justificatifs pour l’accès à la priorité de vaccination

Il faudra présenter plusieurs pièces justificatives, lors de la venue dans le centre de vaccination :