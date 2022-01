Covid-19 : "Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé", affirme l'épidémiologiste Arnaud Fontanet

Alors que le nombre de personnes touchées par le coronavirus a de nombreuses conséquences dans les écoles, dans les entreprises ou les transports, le pic des contaminations est atteint, a expliqué le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, ce lundi sur France Inter. "Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé. On a le sentiment que le pic est en train de passer devant nos yeux", a-t-il assuré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Pass vaccinal : ce que contient le projet de loi adopté par le Parlement

"Le nombre d'infections au Covid-19 va décroitre considérablement pendant le mois de février"

Selon lui, "le pic des infections a été passé ces jours-ci, peut-être la semaine dernière dans la région Ile-de-France" et "un peu plus tard pour les autres régions françaises". "Le nombre d'infections au Covid-19 va décroitre considérablement pendant le mois de février et au mois de mars on devrait être à un niveau très bas".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La catastrophe sanitaire a été évitée, en partie grâce au comportement des Français"

Il a cependant précisé qu'il s'agit de "projections", qui "tiennent compte d'un certain nombre d'hypothèses". Selon lui, "la catastrophe sanitaire a été évitée, en partie grâce au comportement des Français", car "on aurait pu avoir une situation vraiment plus dégradée s'il n'y avait pas eu, depuis début janvier, un effort collectif" qui a permis la "réduction du nombre de contacts".

"On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent très sollicités tout le courant du mois de février"

Toutefois, Arnaud Fontanet a prévenu que "les admissions à l'hôpital pourraient encore continuer d'augmenter pendant quelques jours" en raison du "décalage entre les infections et les admissions à l'hôpital". "On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent très sollicités tout le courant du mois de février", a-t-il précisé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Omicron représente 90% des variants testés

Arnaud Fontanet a également précisé que le variant Omicron "a pris le dessus" sur le variant Delta et correspond à "90%" des variants testés, même "s'il n'est pas dit que cet équilibre va rester". "Il n'est pas exclu que le variant Delta remonte dans les semaines qui viennent tout en restant à des niveaux beaucoup plus bas" qu'actuellement, a averti avec prudence l'épidémiologiste.