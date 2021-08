Covid-19 : le service réanimation du CHU de Bordeaux presque saturé, des patients jeunes et non-vaccinés

Les patients en réanimation au CHU de Bordeaux sont plus jeunes qu'auparavant, et non vaccinés.

Après la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 depuis plusieurs semaines, le nombre de patients en réanimation augmente lui aussi en Gironde. "La situation sur le plan de la disponibilité des lits de réanimation est tendue en ce moment", affirme Charline Sazio, médecin dans le service de médecine intensive réanimation du CHU de Bordeaux. "Cela fait quelques jours qu'on a des difficultés à pouvoir avoir des lits disponibles pour accueillir des nouveaux patients. On a un taux d'occupation de l'ordre de 98% ou 100% sur les services de réanimation."

Pour autant, des déprogrammations d'opérations ne sont pas prévues pour le moment. "Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, affirme-t-elle. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum pour éviter que les patients qui devaient être opérés en pâtissent, mais c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter complètement au vu des difficultés de ces derniers jours."

Autre paramètre à prendre en compte : pendant l'été, le nombre de lits ouverts est plus faible : "On a habituellement des fermetures de lits qui sont programmées pour permettre au personnel de prendre des congés d'été. Pour l'instant, c'est maintenu, puisqu'après l'année qu'on vient de passer, ça semblait logique d'essayer de pouvoir donner du temps au personnel pour souffler. Mais c'est quelque chose qui peut être remis en question en fonction des difficultés que l'on va avoir. "

Des patients jeunes, sans comorbidités et non-vaccinés

"On constate clairement, avec le variant Delta, une modification du profil des patients, note le Dr Charline Sazio. Sur les 10 derniers jours, on a accueilli des patients qui avaient plutôt entre 25 et 55 ans que des patients de plus de 60 ans. Un certain nombre de patients n'ont aucun facteur de risque pour le Covid, que ce soit la surcharge pondérale, l'hypertension, le diabète. Donc, on a eu deux ou trois patients en parfaite santé, sans antécédents, qui avaient moins de 40 ans et qui sont arrivés en réanimation."

A noter également, ces patients en en réanimation sont des personnes non vaccinées, "ou alors avec une seule dose, mais très précocement après la première dose, c'est-à-dire dans les cinq jours après la première injection de vaccin".