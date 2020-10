Covid-19 : le service réanimation "en flux tendu" à Évreux mais "l'hôpital fait face"

La publication d'une carte de France du taux d'occupation des lits en réanimation par France Inter a provoqué un peu d'émoi et devant "les nombreux appels de gens inquiets", la direction du centre hospitalier Eure-Seine à Évreux veut "devant l'urgence sanitaire" apporter des précisions sur la prise en charge des patients Covid et l'organisation de l'établissement. "L'hôpital est en ordre de marche et fait face" indique Jean-Charles Bisson, pilote de la gestion de crise Covid depuis le 13 mars. Certes, avec 11 patients Covid-19 en réanimation à Évreux au 9 octobre (et 15 le 6 octobre) pour 18 lits selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, le service réanimation du centre hospitalier Eure-Seine est un des plus saturés de Normandie."On est effectivement à flux tendu" confirme la nouvelle directrice générale, Sandrine Cotton, "mais on n'est pas dans une situation catastrophique parce que c'est bien organisé au niveau territorial".

On reçoit les patients et on gère, mais on a une activité soutenue - Dr Abderrezak Bouasria, président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Eure-Seine

Le centre hospitalier s'appuie sur le GHT, le groupement hospitalier de territoire et "sur l’hôpital privé Pasteur, la clinique Bergouignan et l'hôpital La Musse qui travaille énormément avec nous en partenariat pour les lits d'aval" indique Jean-Charles Bisson.

Quelques opérations déprogrammées

Le centre hospitalier a dû revoir son organisation, déjà pour le personnel. "On a été amené à déplacer du personnel" souligne le docteur Bouasria. Pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, le plan blanc a été de nouveau déclenché le 22 septembre."L'idée est de pouvoir planifier la crise et de définir des paliers de montée en puissance en fonction d'une hypothétique aggravation de situation" explique Jean-Charles Bisson.

Aujourd'hui, la politique est de ne pas déprogrammer, de continuer à accueillir nos patients classiques et en même temps nos patients Covid - Jean-Charles Bisson

Une situation bien différente de celle du deuxième trimestre."Sur la première vague, on avait des unités dites Covid dans lesquels tous les patients étaient infectés par le coronavirus. Les personnels étaient habitués à gérer un patient infecté par le coronavirus" indique le docteur François Rouger, médecin du travail.

Aujourd'hui, on a un peu changé notre fusil d'épaule. On a des unités Covid pour des cas très particuliers mais sinon, un patient infecté par le coronavirus peut se trouver dans n'importe quel service - Dr François Rouger

En cas de deuxième vague importante, le centre hospitalier devrait être en capacité de faire face car "l’hôpital Eure-Seine n'est pas isolé en termes d'hospitalisations, de suivis de patients Covid qui ne sont pas en réanimation. Pour la réanimation, on raisonne au niveau régional" poursuit Jean-Charles Bisson"avec des liens étroits avec les réanimations de Haute-Normandie et le CHU de Rouen en particulier".

Nous ne sommes pas sensés être isolés dans la prise en charge des patients en réanimation en Normandie - Jean-Charles Bisson

Pour autant, la situation ne permettra pas d'accueillir des patients Covid d'autres régions, notamment d'Île-de-France où le plan blanc a été réactivé le 8 octobre. Au 9 octobre, l'Agence régionale de santé de Normandie fait état de 310 patients hospitalisés dont 53 en réanimation dans la région.