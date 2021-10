Covid-19 : le seuil d'alerte dépassé en Loire-Atlantique et en Vendée

Après la Vendée en début de semaine, c'est la Loire-Atlantique qui repasse à son tour au-dessus du seuil d'alerte ce vendredi. C'est-à-dire un taux d'incidence au-dessus des 50 cas pour 100.000 habitants.

Un taux d'incidence en très forte hausse chez les 65 ans et plus en Vendée

Ce vendredi soir, le taux d'incidence est de 54,2 en Loire-Atlantique (55 à Nantes et 56 à Saint-Nazaire) alors qu'il n'était que de 41,3 il y a une semaine. La hausse est significative aussi en Vendée puisque le département est passé d'un taux d'incidence de 38,5 le 15 octobre à 68,2 une semaine plus tard. Toujours dans ce département, c'est la progression du taux d'incidence chez les 65 et plus qui interpelle : il est passé de 94,7 à 160,2 !