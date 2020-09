Covid-19 : le syndicat des médecins libéraux de la Sarthe attend des directives plus claires du gouvernement

Les laboratoires ne désemplissent pas pour les tests, des résultats mettent des jours à arriver et pourtant l'Education Nationale allège son protocole sanitaire dans le primaire. Le président du syndicat des médecins libéraux de la Sarthe, William Joubert, demande plus de clarté au gouvernement.

La gestion de la crise de la Covid-19 du gouvernement n'est pas bonne, selon le syndicat des médecins libéraux de la Sarthe. Son président, le Docteur William Joubert, était l'invité de la matinale de France Bleu Maine, ce lundi 21 septembre 2020. Il est également président de l'Union nationale des professionnels de santé. Le médecin installé au Mans fustige les campagnes de dépistage massives déployées par le gouvernement depuis quelques semaines.

Des difficultés pour se faire tester en Sarthe

"Au retour des vacances [ndlr. d'été], on avait des personnes qui pouvaient se faire tester dans la journée dont on avait les résultats rapidement. Il faut reconnaître qu'avec l'ouverture des dépistages généralisés, ce n'est plus le cas", détaille William Joubert. Les files d'attente sont longues devant les différents centres de dépistage gratuit et sans rendez-vous, avec plusieurs heures d'attente parfois. Les résultats peuvent mettre plusieurs jours à arriver. Les salariés de ces laboratoires dénonçaient des cadences infernales, début septembre. Après une journée de grève, ils ont obtenu des primes et une réorganisation des plannings.

"Les patients ont des difficultés à se faire dépister efficacement et avec des retours d'information tardifs", souligne le Docteur Joubert. Pour lui, il faut que les personnes présentant des symptômes se fassent tester en priorité. "On a l'impression que la gestion est faite sans le retour des professionnels de santé. _On les avait avertis, pourtant, sur le risque de désorganisation du système_", rappelle le président du syndicat.

La Haute autorité de santé autorise désormais les tests salivaires pour les patients présentant des symptômes, les personnes fragiles et les séniors. "La règle pour les tests salivaires n'est pas encore définie et on attend plus de précisions." Si les tests doivent se faire en prélevant de la salive dans la gorge, il faudra obligatoirement passer en laboratoire. S'il suffit de cracher dans un tube, cela pourra se faire chez soi ou en pharmacie. Ce qui permettrait de désengorger les laboratoires d'analyse.

Protocole sanitaire allégé dans les écoles : une bonne idée

A partir de mardi 22 septembre, le protocole sanitaire est allégé dans les écoles maternelles et élémentaires. Si un élève est testé positif au coronavirus, lui seul sera mis en quarantaine pour une semaine. Ses camarades continueront d'aller en classe. L'instituteur ne sera plus considéré comme cas contact. La classe ne sera fermée que si trois élèves ont la Covid-19 - trois enfants qui ne sont pas d'une même fratrie. C'est une bonne chose, pour William Joubert. "Isoler systématiquement toute une classe pour un cas de Covid-19, cela désorganise toute la classe, tout l'environnement et c'est un peu stressant pour les élèves", explique le médecin manceau.

Ses confrères et lui reçoivent beaucoup de parents paniqués dès que leur enfant tousse ou se mouche. Le numéro d'urgence, le 15, est également submergé. "Il ne faut pas systématiquement faire appel au 15 ou au médecin dans l'heure qui suit les premiers symptômes", lance William Joubert. Le médecin rappelle qu'il faut tout de même consulter en cas de symptômes. Le plus important reste de se mettre à l'isolement, selon lui.

>>> L'interview du Dr. William Joubert à réécouter par ici.