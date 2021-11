Covid-19 : le taux d'incidence a bondi de 70% en une semaine en Pays de la Loire

La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 grossit aussi chez nous, en Pays de la Loire, et même plus vite qu'ailleurs. Le taux d'incidence a bondi de 70% en une semaine dans notre région.

La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 est aussi bien là chez nous. Elle grossit même plus vite dans notre région avec le taux d'incidence qui a bondi de 70% en une semaine en Pays de la Loire. Il est actuellement de 130 cas pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique et de 142 en Vendée, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne nationale.

L'épidémie s'est accélérée plus tôt dans notre région

"On a d'abord vu une poussée très forte chez les retraités avec la reprise des activités à la rentrée, et notamment les thés dansants et les voyages organisés", explique Pierre Blaise, le directeur scientifique de l'Agence régionale de santé, invité de France Bleu Loire Océan. "Avec probablement un relâchement des gestes barrières au cours de ses activités, ce qui fait que l'épidémie s'est accélérée un peu plus tôt dans notre région qu'ailleurs".

Les contaminations touchent désormais l'ensemble de la population

Mais, aujourd'hui, les contaminations touchent l'ensemble de la population poursuit Pierre Blaise. "Les contaminations se sont stabilisées chez les retraités, ils ont entendu notre message et ont répondu aux campagnes de dépistage suite à la détection des clusters. Mais, dans le même temps, la diffusion du virus s'est accélérée pour l'ensemble de la population". Notamment dans les établissements scolaires : 243 classes sont fermées dans la région. "Là, l'explication, c'est le retour du froid. On fait davantage d'activités en intérieur. On a quitté les terrasses pour retourner à l'intérieur des bars et des restaurants".

Les hospitalisations pour des cas graves sont neuf fois plus importantes chez les personnes qui ne sont pas vaccinées

Le directeur scientifique de l'ARS rappelle donc l'importance de se faire vacciner, de faire sa dose de rappel pour ceux qui sont concernés, et de bien respecter les gestes barrières, notamment le port du masque. Parce que les hospitalisations sont en hausse elles aussi. "Aujourd'hui, les services sont sous forte pression, même si on a encore de la marge de manœuvre. Mais il faut absolument aider les établissement en évitant les hospitalisations. Les hospitalisations pour des cas graves sont neuf fois plus importantes chez les personnes qui ne sont pas vaccinées".

Faire très attention maintenant

De quoi avoir des craintes pour les fêtes de fin d'année ? "Comme l'an dernier, il faut faire très attention maintenant pour ne pas risquer de gâcher la fête au moment de Noël et du Jour de l'an".