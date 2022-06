Covid-19 : le taux d'incidence a plus que doublé ces quinze derniers jours en Indre-et-Loire

Après des semaines de baisse ininterrompue, le taux d'incidence a recommencé à augmenter début juin en Touraine : il a été multiplié par deux et demi depuis le 7 juin. Il a même augmenté de près de 65% durant la dernière semaine, pour s'établir actuellement à 462 cas pour 100.000 habitants. Cette recrudescence des cas de Covid, Anne-Sophie l'a constatée ces derniers jours à son travail et dans son entourage. C'est ce qui l'a poussée à se faire tester pour ne pas risquer de contaminer demain la troupe de théâtre avec laquelle elle va répéter : "Il y a de plus en plus de cas autour de moi. Rien que dans la semaine, j'en ai entendu parler de quatre, donc ça fait quand même beaucoup, sachant que je côtoie pas tant de monde que ça. Les gestes barrières, le masque, le gel. Je crois qu'il ne faut pas baisser la garde".

C'est en train de repartir un peu. Pas de façon magistrale, mais il y a un frémissement un peu agaçant quand même - Dr Géniès, vice-président de l'Ordre des Médecins d'Indre-et-Loire et généraliste à Saint-Cyr-sur-Loire

Un taux de positivité en hausse, mais des cas qui, souvent, restent sans gravité

Dans la pharmacie qu'il tient au centre commercial de La Riche, près de Tours, Pierre-Etienne Schneider ne faisait plus qu'une dizaine de tests par jour au mois de mai. Lui aussi constate une augmentation depuis deux semaines, même si ça n'a rien à voir avec l'activité frénétique de janvier et février : "en début d'année, parfois, on a fait 200 ou 300 tests dans la journée. Maintenant, dans les plus grandes journées, ça peut être 25. Quelques tests en plus, un peu plus de positivité et des cas qui, globalement, demeurent bénins". Le taux de positivité des tests à aujourd'hui à 28%, contre 23% mardi dernier et 18% le mardi précédent.

Le taux d'incidence s'envole, mais les hospitalisations restent stables

Pendant les deux dernières semaines où le taux d'incidence a été multiplié par deux et demi, le nombre d'hospitalisations est resté stable en Touraine, avec six patients en réanimation (=) et 49 personnes en hospitalisation conventionnelle (+1). Des données qui ne surprennent pas Christophe géniès, vice-président de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire : "je n'ai hospitalisé personne pour le Covid-19 dans les semaines récentes. C'est en général un gros rhume, ce ne sont pas des atteintes sévères et heureusement, mais on a l'impression qu'effectivement, c'est en train de repartir un peu. Pas de façon magistrale, mais il y a un frémissement un peu agaçant quand même". D'autant plus agaçant à l'approche des vacances d'été, puisque certains séjours sont conditionnés à la présentation d'un test Covid négatif.