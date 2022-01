Covid-19 : le taux d'incidence a triplé en une semaine dans les Hauts-de-France

Ce sont des indicateurs jamais vus depuis le début de l'épidémie de Covid-19. L'Agence régionale de santé annonce, ce mardi soir, que le taux d'incidence a quasiment triplé en une semaine dans les Hauts-de-France.

Dans le Nord , deuxième département des Hauts de France le plus touché après l'Oise, le taux d'incidence du 25 au 31 décembre était de 1.340 cas pour 100.000 habitants, contre 554 la semaine précédente.

Dans le Pas-de-Calais, en une semaine le taux d'incidence est passé de 334 à 911.

Augmentation du nombre de lits en réanimation

La crainte des autorités sanitaires, c'est la saturation des hôpitaux. Nous n'y sommes pas encore, le taux d'occupation est d'environ 60% dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Mais l'Agence régionale de santé anticipe, et demande une montée en puissance du nombre de lits en soins critiques et en réanimation : il doit passer de 614 à 650 sur l'ensemble des Hauts-de-France.