INFOGRAPHIE - Covid-19 : le taux d'incidence atteint les 2.600 cas dans les Pyrénées-Atlantiques, un record

C'est du jamais-vu depuis le début de la pandémie dans les Pyrénées-Atlantiques. 2.590 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants ont été recensés dans les Pyrénées-Atlantiques en 24 heures, annonce ce mardi Santé Publique France, il est même de 5.812 chez les 15-17 ans. En cause, la propagation du nouveau variant Omicron, nettement plus contagieux que les précédents, mais aussi l'augmentation des tests, explique un épidémiologiste.

En moyenne 2.500 cas de coronavirus ont été détectés chaque jour en une semaine dans les Pyrénées-Atlantiques, soit une augmentation de 70% en sept jours. Lundi 10 janvier, un record a même été battu avec un taux d'incidence estimé à 2.590 cas pour 100.000 habitants. Les jeunes sont les plus contaminés, et notamment les 15-17 ans chez qui le taux d'incidence est estimé à 5.812 cas pour 100.000 habitants. On compte actuellement 221 personnes hospitalisées dans le département dont, 25 en réanimation.

Avant quand on recensait des taux d'incidence de 100 ou 200, on paniquait, maintenant on approche les 2.800 !

Laurent Filleul, épidémiologiste responsable de la cellule régionale de Nouvelle-Aquitaine de Santé publique France ne peut que faire ce constat : "les taux d'incidence sont considérables dans les Pyrénées-Atlantiques, avant quand on recensait des taux d'incidence de 100 ou 200, on paniquait, maintenant on approche les 2.800 !"

Plus de 14.000 tests réalisés chaque jour

"Mais on n'a jamais dépisté autant pour les Pyrénées-Atlantiques, tempère Laurent Filleul. Par exemple, on est à près de 14 000 tests réalisés et je ne parle pas des autotests". Cela s'explique notamment par le nouveau protocole en milieu scolaire qui impose de massivement tester les élèves en cas de contaminations dans les classes. "Comme eux, ils ne sont pas encore vaccinés le virus a le champ libre pour circuler", ajoute l'épidémiologiste. En effet, les contaminations sont plus élevées chez les plus jeunes, frôlant les 5.800 cas pour les 15-17 ans. "Mais chez eux les formes sont moins graves, et c'est ce qui nous rassure".

Un pic des contaminations à la mi-février

Laurent Filleul prédit encore une hausse des contaminations d'ici le mois de février où le pic de cette cinquième vague pourrait être atteint, comme l'indique une récente étude de l'Institut Pasteur. "Le virus va circuler encore massivement, au bout d'un moment, de par les mesures de freinage, soit les gestes barrières, soit la vaccination, soit l'immunité acquise parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être contaminés, le virus va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des personnes à contaminer et donc on va avoir une diminution de la circulation."

L'épidémiologiste appelle donc à la prudence : "d'un côté, le variant Omicron provoque moins de formes graves, donc, il y a moins de personnes qui vont en réanimation ou hospitalisées, mais de l'autre côté, il va toucher beaucoup plus de monde. Donc, par les vases communicants, il y a toujours une menace potentielle sur le système hospitalier."