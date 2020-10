Covid-19 : le taux d'incidence augmente fortement en Île-de-France selon le dernier bilan de l'ARS ce lundi

La situation continue de se dégrader en Île-de-France, notamment à Paris, selon les derniers chiffres de l'ARS publiés ce lundi soir. Plusieurs indices sont jugés particulièrement inquiétants. Selon les informations de l'Agence régionale de santé transmises à France Bleu Paris, la barre des 6.000 nouveaux cas par jour a été atteinte ce vendredi 9 octobre.

Paris, le département le plus touché

Selon les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de Santé, Paris est le département le plus touché, avec un taux d'incidence de 413. C'est bien au-dessus de la moyenne régionale, puisque le nombre de personnes contaminées sur 100.000 personnes testées en Île-de-France est de 280 environ, contre 198 lors du dernier bilan vendredi dernier.

Autre chiffre que les autorités suivent de très près : c'est le nombre de patient hospitalisés. Vendredi, on en était à 2.534 hospitalisations et ce lundi soir, on en est à 2.706, 172 de plus. Parmi ces malades, 470 sont hospitalisés en soins critiques, contre 442 lors du dernier bilan, ce qui veut dire une trentaine de plus. Contactée, l'ARS en convient : la situation est je cite "complètement inquiétante".