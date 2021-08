Covid-19 : le taux d'incidence augmente encore à Orléans et dans le Loiret

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser dans le Loiret, et à Orléans, selon les derniers chiffres publiés par l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire, ce mardi après-midi. Le taux d'incidence, qui avait dépassé les 100 cas positifs pour 100 000 habitants la semaine dernière dans la métropole d'Orléans pour la première fois depuis deux mois, est désormais de 153 dans la métropole orléanaise. Il était de 124 le 12 août dernier

Ce taux d'incidence est de 122 à l'échelle du département. Rappelons qu'au-delà de 200 cas positifs pour 100.000 habitants, des mesures supplémentaires sont automatiquement prises pour freiner l'épidémie, comme l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20.000 m².

Le nombre de malades en réanimation et soins critiques dans le Loiret augmente aussi, passant de 13 (jeudi dernier) à 17 (ce mardi), mais on reste (très) loin des chiffres ayant entraîné une saturation hospitalière lors de la première et de la deuxième vague de Covid-19 en 2020. Le taux de positivité des tests est de 2,7% dans la métropole orléanaise.

Face à cette progression de l'épidémie, les autorités ont pris de nouvelles mesures dans le Loiret. La préfecture vient de publier un arrêté renforçant les lieux et conditions dans lesquelles le port du masque est obligatoire. Il entre en application ce mardi.