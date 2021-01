Covid-19 : le taux d'incidence continue d'augmenter dans la métropole d'Orléans

Selon les chiffres officiels, le taux d'incidence poursuit sa hausse dans la métropole d'Orléans : ce mercredi, il est de 185 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants. Or, le seuil des 200 cas pour 100.000 fait partie des critères retenus par le gouvernement pour décider d'un couvre-feu à 18h

Lentement, mais sûrement : le taux d'incidence poursuit sa hausse dans le Loiret, et singulièrement dans la métropole d'Orléans. Selon les chiffres de l'agence régionale de santé, ce mercredi soir, il est de 185 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, à Orléans Métropole (chiffres au 12 janvier).

Pour mémoire, dans l'agglomération d'Orléans, le taux d'incidence était de 145 au 7 janvier dernier, et de 117 le 31 décembre 2020. La hausse est continue depuis la fin décembre.

On approche donc le seuil des 200 cas positifs pour 100.000 habitants qui est un des critères fixés par les autorités pour décider du passage au couvre-feu dès 18 heures, déjà en vigueur dans vingt-cinq départements, dont le Cher, l'Yonne et la Nièvre, limitrophes du Loiret.

Des annonces de la part du Premier ministre Jean Castex sont attendues ce jeudi, lors d'une conférence de presse à 18h en compagnie de plusieurs ministres, au lendemain d'un nouveau conseil de défense sanitaire.

Et dans les hôpitaux ?

Concernant le nombre d'admissions dans les services de réanimation en Centre Val-de-Loire, la pression hospitalière reste inférieure à ce qu'elle était à la mi-novembre. Mais dans le Loiret, on en est désormais à 43 malades du Covid-19 en réanimation ce mercredi (un de plus que le 12 janvier) et 85 en hospitalisation conventionnelle (+7 en 24h).