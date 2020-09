Covid-19 : le taux d'incidence continue de baisser en Indre-et-Loire

Selon les chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence de la pandémie de Coronavirus baisse en Indre-et-Loire. On comptait au 26 septembre 2020, près de 75 cas pour 100.000 habitants, contre 93 cas pour 100.000 habitants une semaine plus tôt.

Autre indicateur encourageant, au 29 septembre, on enregistrait 36 personnes hospitalisées contre 35, une semaine plus tôt, soit une quasi stabilité. Toujours sur cette même période, on dénombrait 6 personnes en réanimation contre 9, une semaine auparavant. Depuis le début de l'épidémie, la Covid-19 a fait 98 décès, les 2 derniers décès étant survenus au cours de la dernière semaine. Au total la semaine dernière, près de 9.200 personnes ont été testées, et 467 cas positifs ont été détectés. Le taux de positivité s'établit en Indre-et-Loire à 5,1%, contre 4,6% une semaine plus tôt.

De nouveaux centres de dépistage ouvrent leurs portes sur la Métropole de Tours

En attendant, les autorités continuent de proposer des centres de dépistage à la population. Celui du Palais des sports de Tours a rouvert mardi 29 septembre. Un centre rouvre aussi à la fac de droit pour ce mercredi. Par ailleurs, un Drive-Test est mis en place à partir du jeudi 1er octobre sur le site de l’hôpital Trousseau, avenue de la République à Chambray. Des centres ouverts à tous, gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance.