Covid-19 : le taux d'incidence continue de flamber dans le Loiret, forte hausse des cas en réanimation

Selon les derniers chiffres publiés ce jeudi après-midi par l'agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, le taux d'incidence dans le Loiret s'élève désormais à 211 cas pour 100 000 habitants, et même 254 pour la métropole d'Orléans. Or, ce seuil des 250 cas pour 100.000 habitants était jusque-là un seuil marquant un passage dans une situation critique.

Hausse du nombre de malades en réanimation

Autre chiffre : trente-trois malades du Covid-19 sont en réanimation ou en soins critiques, ce vendredi, soit à l'hôpital d'Orléans soit à Amilly-Montargis, soit six de plus en vingt-quatre heures. Et quarante-sept personnes sont en hospitalisation conventionnelle (chiffre identique à jeudi), tandis que les urgences du CHR d'Orléans accueillent actuellement 15 à 20 personnes atteintes du Covid-19 par jour.

"La situation sanitaire est grave", a affirmé ce vendredi matin le préfet Pierre Pouëssel, sur France Bleu Orléans, alors que le couvre-feu nocturne instauré dans tout le Loiret entre en vigueur ce vendredi soir à minuit, pour une durée de six semaines.