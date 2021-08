Covid-19 : le taux d'incidence continue de grimper dans l'Indre et le Cher

Semaine après semaine, depuis le début du mois de juillet, la circulation du coronavirus semble de plus en plus active dans l'Indre et le Cher. Les dépistages augmentent, c'est une réalité. Mais le taux de positivité aussi, ce qui indique une plus forte propagation du Covid-19. L'Agence régionale de santé vient de publier un nouveau bilan, ce mardi soir. On dénombre 112 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher (contre 91 la semaine dernière) ; et un taux d'incidence de 95,80 dans l'Indre (contre 69 la semaine dernière).

On reste encore très loin du seuil d'alerte des 250 cas positifs pour 100 000 habitants. Une quarantaine de départements français sont dans cette situation plus critique. Pour le reste, les indicateurs sanitaires sont globalement stables. Trois malades du Covid-19 sont dans les services de réanimation des hôpitaux berrichons : un dans l'Indre et deux dans le Cher. Et 15 personnes contaminées par le Covid sont hospitalisées.