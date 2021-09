Covid-19 : le taux d'incidence dans les Landes sous les 50, une première depuis début juillet

Le taux d'incidence, qui avait atteint des sommets fin juillet dans les Landes (à plus de 300 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants) est depuis en constante baisse. Il s'établit désormais à 45 selon les dernières données de Santé Publique France ce vendredi 17 septembre. Pour la première fois depuis début juillet, ce taux passe en dessous des 50, soit sous le seuil d'alerte. Le taux de positivité poursuit également sa décrue : de 7% fin juillet, il est désormais de 1.3% dans les Landes (ce qui veut dire que sur 100 tests de dépistage Covid-19 réalisés, 1.3 sont positifs).

Conséquence de cette baisse de la circulation épidémique, le nombre de patients décroit dans les hôpitaux. Seulement 10 personnes diagnostiquées Covid-19 sont actuellement hospitalisées dans les Landes dont une est en réanimation.

Les Landes, un des départements les plus vaccinés de France

Selon les dernières données de l'Assurance Maladie datant du 5 septembre, 76,6% des Landais sont totalement vaccinés. Il s'agit du taux le plus élevé en France, devant la Manche (75,4%). Plus de 80% des Landais ont désormais reçu au moins une dose de vaccin. Il s'agit du deuxième taux le plus fort de France, derrière la Manche (80.3% dans la Manche contre 80.1% dans les Landes).